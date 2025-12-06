Gabon: Mounana - Émérick Cédric Maka Tongo prend ses fonctions de Maire de la ville

5 Décembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par JBA

Émérick Cédric Maka Tongo a été officiellement installé comme nouveau maire de la commune de Mounana, situé dans le département de Lembombi-Leyou, province du Haut-Ogooué. La cérémonie s'est déroulé le 28 novembre dernier et a été installé par le Préfet de la Lebombi-Leyou.

Après sa brillante élection en tant que maire la commune de Mounana, Émérick Cédric Maka Tongo a pris effectivement ses fonctions ce 28 novembre dernier 2025, en présence de toute la notabilité de cette localité et les populations venues nombreuses assister à cet événement grandeur nature.

Lors de son discours d'investiture, le nouvel édile de la ville de Mounana a souligné les défis urgents auxquels la cité est confrontée. Il s'agit notamment des séquelles économiques et sociales liées à la fermeture de la COMUF, la hausse du chômage, l'exode rural et la dégradation des infrastructures publiques.

Le nouveau magistrat de la ville a promis de rendre compte régulièrement aux populations de la gestion des finances de la mairie, de manière transparente. Il a également révélé que la caisse de la mairie était quasiment vide, avec un montant de moins de deux millions de francs, et une dette de près de cent millions de francs.

Émérick Cédric Maka Tongo a annoncé son intention de lancer une opération citoyenne baptisée "Mounana Ville Propre" dans les jours, visant à améliorer la qualité de vie des habitants. Il a également souligné l'importance de la décentralisation et de la relance économique à travers le soutien aux entreprises locales, l'entrepreneuriat et la valorisation des secteurs agricole, touristique et artisanal.

