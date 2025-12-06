Cote d'Ivoire: Être artisans de paix dans la vie quotidienne - Forum sur la cohésion sociale au pays

Abidjan — « La paix (Shalom) est intégrale, c'est l'harmonie avec soi-même, avec les autres, avec son environnement et avec Dieu », a déclaré le directeur exécutif du Réseau Shalom pour la transformation des conflits et la réconciliation (REST-COR), le père Michel Savadogo, de la Société des Missions Africaines, à l'occasion d'un forum organisé à Yopougon, Abidjan, en collaboration avec la Commission diocésaine pour la justice, la paix et l'environnement (CDJPE) du diocèse, sur la cohésion sociale et la paix.

La rencontre, qui s'est tenue à la cathédrale Saint-André de Yopougon, a réuni des membres de la CDJPE du diocèse de Yopougon, des responsables communautaires, des associations de jeunes et de femmes et des organisations non gouvernementales.

S'adressant aux participants, le père Savadogo, animateur du forum, a réaffirmé que « la paix est axée sur la pleine réalisation de l'être humain. La culture de la paix est donc un ensemble de conditions, d'attitudes et de comportements maintenus au niveau personnel et social qui la favorisent ».

Sur la base de la situation décrite par les participants, l'animateur a souligné le rôle crucial qu'ils peuvent jouer personnellement dans la prévention de la violence et la promotion d'une culture de paix, en tant que leaders communautaires ou membres d'associations.

À la fin de la réunion, le directeur exécutif de REST-COR a invité tout le monde à prier pour la paix en Côte d'Ivoire et à s'engager à être des artisans de paix dans la vie quotidienne.