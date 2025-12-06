Congo-Kinshasa: 4 officiers condamnés pour fuite devant l'ennemi

Des peines d'emprisonnement de moins de cinq ans ont été prononcées vendredi 5 décembre contre quatre officiers généraux de l'Armée et de la Police de la République démocratique du Congo, accusés de fuite devant l'ennemi dans l'Est du pays. Les verdicts ont été rendus lors d'une audience par la Haute Cour militaire, rapporte l'ACP.

Le lieutenant général magistrat Joseph Mutombo, premier président de la Haute Cour militaire, a déclaré :

« Pour le prévenu commissaire divisionnaire Jean Romuald Ekuka, ancien vice-gouverneur du Nord-Kivu, condamné à 36 mois de prison pour libertété ; pour le prévenu commissaire divisionnaire adjoint Eddy Léonard Mukuna, à 24 mois de servitude pénale principale pour lâcheté ; pour le prévenu général de brigade Papy Lupembe, à 12 mois pour lâcheté devant l'ennemi ; et pour le prévenu Danny Yangba Tene, à 12 mois de prison pour la même prévention. »

Ces condamnations interviennent dans un contexte sécuritaire tendu dans l'Est de la RDC, où les forces armées sont engagées dans de violents combats contre les groupes rebelles. Une bonne partie de provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu est sous occupation de la rébellion de l'AFC-M23, soutenue par le Rwanda.