Congo-Kinshasa: Le député Carly Nzanzu demande la reconduction des allégements fiscaux au Nord-Kivu et en Ituri

6 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Dans une lettre adressée à la Première ministre, dont une copie est parvenue ce vendredi 5 décembre à Radio Okapi, le député national et ancien gouverneur du Nord-Kivu, Carly Nzanzu Kasivita, sollicite du gouvernement congolais la prorogation des mesures d'allégements fiscaux dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri.

L'élu du territoire de Beni demande la reconduction du décret portant sur les mesures d'allégements fiscaux, douaniers et des recettes non fiscales en faveur des opérateurs économiques oeuvrant dans ces provinces placées sous état de siège.

Il plaide également pour le renouvellement du décret suspendant la perception de la TVA à l'importation et à la vente de certains biens dans les secteurs de la cimenterie et de l'immobilier, afin de soulager les populations du Nord-Kivu et de l'Ituri, victimes de l'activisme des groupes armés.

« La guerre, qu'il s'agisse de l'agression rwandaise ou de l'insécurité causée par les groupes armés locaux et étrangers, notamment les ADF, a un impact très négatif sur les affaires, les investissements et les conditions de vie des populations », a expliqué Carly Nzanzu à Radio Okapi.

Le député rappelle que le gouvernement avait déjà été sollicité à plusieurs reprises pour accorder des allégements fiscaux à la population. Il avait répondu favorablement en signant le décret n°24/17 du 21 novembre 2024, qui accordait des allégements fiscaux et douaniers sur certains produits.

« Nous demandons la reconduction de ce décret, car la situation demeure inchangée. Si vous regardez, par exemple, le secteur des carburants au Nord-Kivu, la taxe sur les carburants est passée de 1 000 $ à 3 000 $, contrairement aux dispositions du décret du Premier ministre. En Ituri, la parafiscalité sur les carburants est passée de 1 000 $ à 1 500 $ », a poursuivi Carly Nzanzu.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

