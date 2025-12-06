Afrique Centrale: Le CDER salue la signature de l'accord de paix RDC-Rwanda

Le Courant des démocrates rénovateurs (CDER), parti de Jean Lucien Bussa, salue la signature de l'Accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous les auspices du Président américain, Donald Trump.

Dans une déclaration faite ce jeudi 4 décembre à Kinshasa, ce parti politique indique que cet accord consacre « un tournant décisif de la rationalité politique moderne, celle de coexister pacifiquement et de régler les problèmes par d'autres moyens que la guerre et les agressions dont la RDC a été victime depuis plusieurs décennies ».

Pour CDER, par cet accord, il est d'évidence que l'intégrité territoriale de la RDC et l'intangibilité de ses frontières ne sont pas négociables.

Cependant, ce parti de l'Union sacrée de la nation souligne que le plus grand défi reste celui de sa mise en oeuvre effective selon des séquences consensuelles bien établies et opposables à tous.

L'Accord de Washington, qui s'appuie sur la Déclaration de principes signée le 25 avril 2025, comprend des dispositions sur :