Madagascar: Justice - Un Karana en cavale fait le va-et-vient au pays

6 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

10 ans de travaux forcés

Profitant visiblement du retour au pays de nombreux exilés politico-judiciaires, un Karana également condamné par contumace par la justice malgache a remis les pieds dans la Grande Île, bien que son affaire soit strictement pénale. Il a en effet été condamné à 10 ans de travaux forcés et à 5 ans d'interdiction de séjour par le Pôle Anti-Corruption (PAC), avec mandat d'arrêt décerné à l'audience, à l'encontre de M. R., absent lors de son procès pour « corruption active et exportation illicite de lingots d'or ».

Séquestration et kidnapping

Le condamné, toujours en cavale, risque de récidiver à l'occasion de ses allers-retours actuels à Madagascar, où l'avènement d'un nouveau régime ne change en rien sa situation pénale. Il demeure en effet un fugitif aux yeux de la justice malgache, qui l'avait déjà condamné auparavant, par la Cour criminelle ordinaire d'Antananarivo, pour « association de malfaiteurs, séquestration, kidnapping et détention d'armes sans autorisation ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La population en général, et la communauté karana en particulier, redoutent un regain des actes de kidnapping en apprenant que le condamné circule librement sur le territoire, où il disposerait d'un important réseau de protection -- à moins que celui-ci ne soit en passe d'être démantelé depuis le changement de régime.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.