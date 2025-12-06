Madagascar: Régime de réfondation - Concerts de gyrophares à travers la ville

Les textes sont claires. Seuls les Chefs d'Institution ont droit à des cortèges officiels. Pourtant, sous ce régime de refondation, des concerts de gyrophares circulent à travers la Ville des Mille.

Du By-Pass à Tsarasaotra, en passant par Ivandry, Ankorondrano et tous les quartiers du centre-ville, on aperçoit des va-et-vient de convois officiels où le ou les motards n'hésitent pas à bloquer la circulation sur tous leurs passages. En cette période de fin d'année où des embouteillages monstres s'installent dans presque toutes les rues de Tana, ces pratiques commencent à provoquer la frustration des usagers de la route, notamment à cause du son assourdissant des sirènes.

D'autant plus que dans la plupart des cas, on voit bien que ce n'est pas le président de la Réfondation de la République, le Colonel Michaël Randrianirina, ni ses 4 Hauts conseillers ayant le rang des Chefs d'Etat et bénéficiant des mêmes privilèges et avantages, qui sont à l'intérieur de ces cortèges. Ce ne sont pas non plus les autres Chefs d'Intitution de la République, à savoir le Président par intérim du Sénat, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président de la Haute Cour Constitutionnelle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans la plupart des cas, ce sont d'autres personnalités civiles ou militaires utilisant uniquement des gyrophares pour se donner plus d'importance, tout en obligeant les simples citoyens à se ranger sur le côté et dégager le passage pour leur laisser le champ libre. Pourtant, si l'on s'en tient aux textes en vigueur, même les ministres et les parlementaires n'ont pas le droit d'utiliser des cortèges officiels.

Humilité et exemplarité. Quid alors du vrai changement de mentalité et de la politique d'austérité, ainsi que des principes de l'humilité et de l'exemplarité prônés par le Colonel Michaël Randrianirina ? Qu'en est-il également de l'annonce du Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo qui, dès le lendemain de sa nomination, avait publié un rappel à l'ordre exigeant le retour à l'utilisation des plaques rouges pour tous les véhicules administratifs ?

En effet, force est de remarquer que même dans ces convois officiels, il y a des voitures de particuliers comportant une plaque noire. Ces derniers temps, l'utilisation de véhicules sans plaque d'immatriculation est devenue monnaie courante. Le locataire de Mahazoarivo devrait peut-être réitéré sa mise en garde pour mettre fin à ces excès de zèle.

En tout cas, pour le moment, les tenants du régime de réfondation semblent incapables de répondre positivement aux aspirations et aux attentes des partisans du tolona, particulièrement en ce qui concerne le domaine de la rupture avec les mauvaises pratiques des anciens dirigeants.