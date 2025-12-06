Madagascar: RN7 - Deux blessés graves dans un accident de taxi-brousse

Un accident de la circulation s'est produit tôt ce vendredi 5 décembre sur la RN7, au PK 142+0120, près du village d'Antsoantany, commune rurale d'Antsirabe II. Le choc est survenu vers 4 h 50 dans un virage hors agglomération.

Selon les premières informations recueillies sur place, la fatigue et la somnolence du conducteur seraient à l'origine de la perte de contrôle du véhicule. Alertés une quarantaine de minutes plus tard par le chauffeur, les éléments de la Brigade de la Police Routière (BPR) Antsirabe se sont aussitôt rendus sur les lieux pour effectuer les constatations. Le véhicule impliqué est un taxi-brousse de marque Mercedes Benz, affilié à la coopérative Kotrafia et en direction du Sud.

Deux passagers blessés

L'accident a fait deux blessés, âgés de 44 ans et 47 ans, tous deux originaires de Mananjary. Ils ont été évacués en urgence vers un centre hospitalier d'Antsirabe Antsimo afin de recevoir les soins nécessaires. Le conducteur, également incommodé, a été pris en charge. Le taxi-brousse a subi de très importants dégâts matériels, preuve de la violence du choc. La circulation a été momentanément perturbée le temps que les forces de l'ordre sécurisent la zone et procèdent aux vérifications. Les éléments de la BPR Antsirabe ont mené la constatation et ont officiellement pris en main l'affaire.