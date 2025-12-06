Madagascar: Qualité de l'air à Antananarivo - Des particules fines quatre fois supérieures aux normes

En dépit des précipitations successives observées à Antananarivo, la qualité de l'air dans la capitale reste généralement malsaine pour les personnes sensibles à la pollution de l'air.

En effet, selon le bulletin de Météo Madagascar en date du 7 décembre sur la surveillance de la qualité de l'air à Antananarivo, les concentrations des particules fines PM2.5 (de diamètre inférieur à 2.5 micromètres) sont quatre fois supérieures aux normes nationales et à celles de l'OMS au niveau des points d'observation, à savoir Ampandrianomby, Andraharo, Soanierana et Ambatobe.

Toujours selon Météo Madagascar, une amélioration progressive de la qualité de l'air pourrait s'opérer pour les trois prochains jours en raison des averses locales attendues sur Antananarivo. Néanmoins, la qualité de l'air pourrait encore rester malsaine pour les personnes sensibles tant que les précipitations ne seront pas significatives.