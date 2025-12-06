Madagascar: Commune rurale Andrahanjo - Dotation d'un bloc sanitaire et d'une trentaine de bornes fontaines

Des actions de promotion de l'hygiène, de renforcement des capacités locales et d'amélioration des revenus à travers les services EAH sont mises en oeuvre dans les communes bénéficiaires du projet Vanilla.

Une double grande première pour la commune rurale d'Andrahanjo, district de Sambava, région Sava. C'est la première fois qu'un membre du gouvernement, en la personne du Dr Anjaratiana Elia Razafindrianiaina, a visité cette commune rurale nichée dans une cuvette située à cinquante kilomètres de la ville de Sambava. L'autre première fois, c'est la réception technique d'un bloc sanitaire et de trente-huit bornes fontaines éparpillées dans les fokontany de la commune.

Une avancée majeure dans le cadre de la promotion de l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans cette partie de la Grande île. Financées par DIAGEO - CAPTAIN MORGAN et mis en oeuvre par WaterAid via le projet Vanilla, ces infrastructures visent à améliorer durablement l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène (EAH) des communautés d'agriculteurs, notamment dans trois communes fournisseurs du district de Sambava : Ambodivoara, Andratamarina et Andrahanjo.

Dignité

Il s'agit également « d'ancrer durablement les bons comportements en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène dans des communes isolées et vulnérables. » Profitant de l'occasion, Josette Vignon Makong, Directeur Pays de WaterAid Madagascar a lancé à la population qui ne s'est pas privée de manifester sa gratitude et reconnaissance envers les initiateurs de ce projet : « ce n'est pas juste des ouvrages d'assainissement et d'accès à l'eau, ce sont des ouvrages pour vous permettre d'être dignes. »

Durable

Plus de 4000 personnes des Fokontany d'Andrahanjo et Ambavala, Commune de Andrahanjo, District de Sambava, auront désormais accès à l'eau potable et à des infrastructures sanitaires améliorées. Les acquis du projet Vanilla, d'une durée de trois ans (2023-2026), constituent une avancée majeure pour les communautés productrices de la vanille de la région SAVA dans la mesure où seuls 43 % de la population ont accès à l'eau potable et seulement 10 % à des latrines décentes.

La commune de Andrahanjo fait partie des zones d'intervention prioritaires. Ces avancées entrent pleinement dans le cadre de la vision du ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Pour la Dr Anjaratiana Elia Razafindrianiaina, la meilleure façon pour les communautés et les bénéficiaires de manifester leur gratitude envers les initiateurs du projet est « d'en garantir la pérennité. »