Madagascar: Épidémie de rougeole - 1680 cas dont 1 décès dans 38 districts

L'épidémie de rougeole ressurgit à Madagascar touchant 38 districts y compris Tana-ville. Une campagne de vaccination contre la rougeole sera ainsi organisée dans tout Madagascar du 8 au 12 décembre, intégrant également en parallèle la campagne de vaccination pour prévenir le cancer du col de l'utérus.

Depuis janvier 2025, Madagascar fait face à une nouvelle flambée de rougeole. Selon les données communiquées par le Dr Paubert Tsivahiny, Directeur du programme élargi de vaccination (DPEV) auprès du ministère de la Santé publique, 38 districts sont touchés par l'épidémie, y compris Antananarivo-ville. Entre janvier et le 5 décembre 2025, 286 cas ont été confirmés par l'Institut Pasteur de Madagascar (IPM), tandis que 1 394 cas supplémentaires sont confirmés par lien épidémiologique faisant donc au total 1680 cas.

Un décès a, par ailleurs, été enregistré dans le district de Bekily. « Le niveau d'immunité collective reste insuffisant, ce qui empêche de briser la chaîne de transmission. C'est pourquoi l'épidémie ressurgit », a-t-il indiqué. Face à cette situation, une campagne de vaccination contre la rougeole (VAR) sera organisée du 8 au 12 décembre 2025 à l'échelle nationale, ciblant les enfants âgés de 6 à 24 mois. À rappeler que l'épidémie de 2018-2019 avait fait 244 000 cas et causé 1 080 décès dans le pays. Ces informations ont été communiquées hier lors de la séance d'orientation des journalistes et des professionnels des médias avec PSI Madagascar.

Cancer

En parallèle, une autre campagne de vaccination se tiendra aux mêmes dates, du 8 au 12 décembre, visant cette fois les jeunes filles âgées de 9 à 14 ans afin de prévenir le cancer du col de l'utérus. D'après toujours le DPEV, 1 814 282 adolescentes sont concernées, avec un objectif de couverture vaccinale de 80 %. Le vaccin utilisé sera le Cecolin, administré en dose unique par injection dans le bras.

La vaccination se fera dans les centres de santé, les établissements scolaires ou dans des sites dédiés. Elle n'est pas obligatoire mais requiert l'accord parental. La vaccination est considérée comme le moyen le plus efficace pour prévenir l'infection par le papillomavirus humain (HPV), responsable du cancer du col de l'utérus.

Les symptômes apparaissent généralement entre un et six mois après la contamination. Le traitement du cancer coûte entre 10 et 30 millions d'ariary à Madagascar. À noter que cette campagne marque l'introduction du vaccin anti-HPV dans le programme de vaccination de routine du pays.