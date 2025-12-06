Madagascar: Portrait - Tiasetra Raherimanana, un nom à retenir du badminton malgache

Tiasetra Raherimanana incarne une nouvelle génération d'acteurs du badminton à Madagascar. Responsable technique de la Fédération malgache, coach de badminton et para-badminton, mais aussi journaliste sportif à GSTv, il multiplie les casquettes avec une passion intacte pour une discipline encore peu médiatisée dans le pays.

Un jeune ambitieux mais aussi passionné de badminton, Tiasetra Raherimanana est sur la voie royale pour devenir un nom à retenir dans cette discipline. Passé par les étapes de joueur, technicien et désormais dirigeant, il est un sportif complet qui ajoute encore à son parcours le métier de journaliste. De quoi en faire un futur pilier du badminton malgache.

En effet, son histoire avec le volant débute en 2010 lorsqu'il était élève au Lycée Saint Joseph Mahamasina. « Chaque matin, avant d'entrer en classe à 7h, je voyais des jeunes jouer. J'ai voulu essayer, moi qui aimais déjà le sport » confie-t-il. De cette curiosité est née une vocation. Pendant plus d'une décennie, il évolue au sein du club Saint Joseph Mahamasina (2010-2021), avant de fonder son propre club, le Manjakandriana Badminton Club, pour mettre en pratique les formations reçues.

Pour un avenir prometteur

Le palmarès de Tiasetra témoigne de son engagement et de son dévouement. Il est champion de Madagascar en doubles hommes U18 en 2016, puis en Série B en 2017 et 2021. En 2023, il décroche une médaille de bronze par équipes aux Jeux des Îles en tant qu'assistant coach. À cela s'ajoutent des certifications internationales, entraîneur Niveau I de Badminton World Federation (BWF) en 2018 à Antananarivo, entraîneur Para-Badminton BWF en 2019 au Nigeria, formation en management sportif par Badminton C$onfederation of Africa (BCA) en 2023 au Sénégal, et tout récemment diplômé « Dirigeant Sportif » du Comité International Olympique en 2025.

Au-delà des titres, son ambition est claire. « Je veux que chaque enfant puisse jouer au badminton, car c'est un sport qui développe l'esprit et le corps. Je souhaite aussi partager mes expériences avec les jeunes athlètes pour qu'ils puissent aller plus loin » affirme-t-il.

Mais les obstacles demeurent, manque de soutien financier, infrastructures limitées et contraintes de temps pour des athlètes souvent partagés entre études et travail. Avec son nouveau statut de dirigeant sportif, Tiasetra Raherimanana entend renforcer son action au sein de la fédération.

Il projette de mettre en place des projets permettant aux athlètes de bénéficier de meilleures conditions d'entraînement. Son objectif à long terme est de donner un véritable statut professionnel aux joueurs et entraîneurs afin qu'ils puissent vivre de leur discipline et se consacrer pleinement à la compétition. Une vision ambitieuse qui pourrait transformer le paysage du badminton malgache.