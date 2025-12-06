Afrique: FIBA 3x3 Africa Cup - Les Ankoay dames démarrent en trombe a Mahamasina

Entrée en matière réussie pour les Ankoay dames lors de la première journée de la FIBA 3x3 Africa Cup, disputée au Palais des sports de Mahamasina. Devant un public acquis à leur cause, les championnes en titre ont confirmé d'emblée leurs ambitions de conserver la couronne continentale.

Pour leur match inaugural, Christiane et sa troupe ont été immédiatement mises à l'épreuve par une formation égyptienne particulièrement accrocheuse. La rencontre, disputée sur un rythme soutenu, a tenu le public en haleine jusqu'au bout. Grâce à une meilleure gestion des moments décisifs, les Ankoay ont fini par s'imposer de justesse, 19 à 17, au terme d'un duel où chaque possession a pesé.

Portées par la dynamique de cette première victoire, les Malgaches ont ensuite affronté l'Ouganda pour leur deuxième sortie. Là encore, la sélection nationale a su imposer sa rigueur et son collectif, s'assurant un succès maîtrisé 18 à 15. Deux victoires en autant de matches qui placent les Ankoay dames en position favorable dans leur groupe.

Décisive

La compétition se poursuit ce samedi avec deux rencontres cruciales pour les Malgaches, qui croiseront la Tunisie et la République Démocratique du Congo. Une double confrontation qui pourrait sceller leur accès vers la phase finale. Du côté masculin, l'équipe nationale fera son entrée dans la compétition aujourd'hui. Les Ankoay hommes seront opposés aux Rwandais au premier match et affrontent au second match une sélection issue des qualifications. Champions en titre, le quatuor malgache est très attendu.