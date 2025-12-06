Angola: L'INAC retire plus de deux mille enfants de la rue en 2025

Luanda — Plus de deux mille enfants ont été retirés de la rue au cours des douze derniers mois et pris en charge dans différents centres de protection de l'enfance à travers le pays, a annoncé vendredi à Luanda le directeur général de l'Institut national de soutien à l'enfance (INAC), Paulo Kalesi.

Lors de la conférence organisée à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance nationale et du 35e anniversaire de la ratification par l'Angola de la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée le 5 décembre 1990, Paulo Kalesi a indiqué que ces ce chiffre est le fruit du renforcement des politiques publiques visant à protéger les enfants vulnérables.

Paulo Kalesi a souligné que plus de mille enfants ont été réintégrés dans leur famille grâce à des processus de médiation et d'accompagnement social menés par l'institut, tandis que les autres restent inscrits à des programmes d'intervention spécifiques.

Le responsable a également souligné la diminution des cas d'abus sexuels sur mineurs, l'augmentation du nombre d'enfants scolarisés et la baisse des décès néonatals.

Le directeur de l'Institut national de soutien à l'enfance a donc affirmé que des progrès étaient réalisés, ce qui satisfait les autorités et les motive à poursuivre leur engagement dans les politiques définies.

« Heureusement, le bilan de cette année est positif. Nous avons considérablement réduit le nombre d'enfants vulnérables, ce qui indique que nous sommes sur la bonne voie », a-t-il déclaré.

Défis

Malgré les progrès accomplis, il a reconnu que des défis persistent, notamment concernant les enfants des rues et ceux victimes de travail infantile. Il a mis en garde contre la gravité persistante des cas d'abus sexuels sur mineurs, qui continuent de se produire en nombre inquiétant.

« Nous recensons plus de 20 cas d'enfants victimes d'abus sexuels par semaine, soit près de quatre cas par jour », a-t-il souligné.

Il a ajouté que 80 % des agressions ont lieu au sein de la famille, perpétrées par les pères, les oncles ou les beaux-pères, et a insisté sur le fait que ce type de crime n'est pas l'apanage des familles à faibles revenus. « Les abus existent dans toutes les couches sociales », a-t-il réaffirmé.

Organisée par le ministère de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme (Masfamu), l'INAC et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), la conférence a abordé, entre autres, les progrès et les difficultés rencontrés en matière de législation visant à sanctionner pénalement les auteurs d'abus sexuels sur mineurs, ainsi que la contribution du secteur privé à l'amélioration de la situation des enfants.