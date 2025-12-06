Angola: L'INAC retire plus de deux mille enfants de la rue en 2025

5 Décembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par MEL/VIC/LUZ

Luanda — Plus de deux mille enfants ont été retirés de la rue au cours des douze derniers mois et pris en charge dans différents centres de protection de l'enfance à travers le pays, a annoncé vendredi à Luanda le directeur général de l'Institut national de soutien à l'enfance (INAC), Paulo Kalesi.

Lors de la conférence organisée à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance nationale et du 35e anniversaire de la ratification par l'Angola de la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée le 5 décembre 1990, Paulo Kalesi a indiqué que ces ce chiffre est le fruit du renforcement des politiques publiques visant à protéger les enfants vulnérables.

Paulo Kalesi a souligné que plus de mille enfants ont été réintégrés dans leur famille grâce à des processus de médiation et d'accompagnement social menés par l'institut, tandis que les autres restent inscrits à des programmes d'intervention spécifiques.

Le responsable a également souligné la diminution des cas d'abus sexuels sur mineurs, l'augmentation du nombre d'enfants scolarisés et la baisse des décès néonatals.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le directeur de l'Institut national de soutien à l'enfance a donc affirmé que des progrès étaient réalisés, ce qui satisfait les autorités et les motive à poursuivre leur engagement dans les politiques définies.

« Heureusement, le bilan de cette année est positif. Nous avons considérablement réduit le nombre d'enfants vulnérables, ce qui indique que nous sommes sur la bonne voie », a-t-il déclaré.

Défis

Malgré les progrès accomplis, il a reconnu que des défis persistent, notamment concernant les enfants des rues et ceux victimes de travail infantile. Il a mis en garde contre la gravité persistante des cas d'abus sexuels sur mineurs, qui continuent de se produire en nombre inquiétant.

« Nous recensons plus de 20 cas d'enfants victimes d'abus sexuels par semaine, soit près de quatre cas par jour », a-t-il souligné.

Il a ajouté que 80 % des agressions ont lieu au sein de la famille, perpétrées par les pères, les oncles ou les beaux-pères, et a insisté sur le fait que ce type de crime n'est pas l'apanage des familles à faibles revenus. « Les abus existent dans toutes les couches sociales », a-t-il réaffirmé.

Organisée par le ministère de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme (Masfamu), l'INAC et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), la conférence a abordé, entre autres, les progrès et les difficultés rencontrés en matière de législation visant à sanctionner pénalement les auteurs d'abus sexuels sur mineurs, ainsi que la contribution du secteur privé à l'amélioration de la situation des enfants.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.