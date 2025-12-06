Angola: Luanda accueille le festival international de musique « Angola 50 ans »

5 Décembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par DOC/ASS/LUZ

Luanda — La ville de Luanda accueillera le festival international « Angola 50 ans » les 15, 16, 17 et 19 décembre, avec la participation des plus grandes stars de la musique africaine.

Le festival est organisé par la société de production Casa Blanca qui a déjà confirmé la présence d'artistes tels que Davido, Rema, Ayra Starr, Wizkid, Omah Lay, Soraya Ramos, Zara Williams, Pérola, Gerilson Insrael, Tyla, Burna Boy, Infinity, DJ Dólar et Cabo Snoop.

Selon un communiqué de presse de la société organisatrice, l'événement s'inscrit dans le cadre des célébrations des Festivités de l'Indépendance (célébrée le 11 novembre) et sera diffusé à la télévision dans plusieurs pays et par des agences africaines et américaines.

Le communiqué précise que cette initiative marque le retour de l'homme d'affaires Riquinho (fondateur de Casa Blanca) dans le secteur des grands projets de divertissement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« J'ai décidé d'organiser ce festival car l'Angola mérite un spectacle d'envergure continentale, capable d'honorer notre histoire et de valoriser notre culture. Nous voulons offrir au public une expérience mémorable, avec des artistes qui représentent le meilleur de la musique africaine », a déclaré Riquinho.

Le document indique que le grand spectacle aura lieu le 19 de ce mois au stade Coqueiros, précédé de trois galas qui se tiendront les 15, 16 et 17 décembre au Centre de conférences Royal Plaza.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.