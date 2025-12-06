Angola: Luanda accueille le festival international de musique « Angola 50 ans »

Luanda — La ville de Luanda accueillera le festival international « Angola 50 ans » les 15, 16, 17 et 19 décembre, avec la participation des plus grandes stars de la musique africaine.

Le festival est organisé par la société de production Casa Blanca qui a déjà confirmé la présence d'artistes tels que Davido, Rema, Ayra Starr, Wizkid, Omah Lay, Soraya Ramos, Zara Williams, Pérola, Gerilson Insrael, Tyla, Burna Boy, Infinity, DJ Dólar et Cabo Snoop.

Selon un communiqué de presse de la société organisatrice, l'événement s'inscrit dans le cadre des célébrations des Festivités de l'Indépendance (célébrée le 11 novembre) et sera diffusé à la télévision dans plusieurs pays et par des agences africaines et américaines.

Le communiqué précise que cette initiative marque le retour de l'homme d'affaires Riquinho (fondateur de Casa Blanca) dans le secteur des grands projets de divertissement.

« J'ai décidé d'organiser ce festival car l'Angola mérite un spectacle d'envergure continentale, capable d'honorer notre histoire et de valoriser notre culture. Nous voulons offrir au public une expérience mémorable, avec des artistes qui représentent le meilleur de la musique africaine », a déclaré Riquinho.

Le document indique que le grand spectacle aura lieu le 19 de ce mois au stade Coqueiros, précédé de trois galas qui se tiendront les 15, 16 et 17 décembre au Centre de conférences Royal Plaza.