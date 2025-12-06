Afrique: Les ministres des Relations extérieures de la CPLP analysent la situation politique en Guinée-Bissau

5 Décembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le ministre des Relations extérieures, Téte António, a participé ce vendredi 5, depuis Washington (États-Unis), à la XVIIe réunion extraordinaire du Conseil des ministres de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), convoquée pour analyser les récents événements survenus en Guinée-Bissau.

Selon un communiqué du ministère des Relations extérieures auquel l'ANGOP a eu accès, lors de cette réunion, tenue par visioconférence, les ministres des Affaires étrangères des États membres ont procédé à une évaluation approfondie de la situation politique en Guinée-Bissau, réaffirmant l'engagement de la CPLP en faveur de la défense de la légalité, de la stabilité institutionnelle et de la primauté de l'État de droit et démocratique.

Les ministres ont fermement condamné le renversement constitutionnel survenu en Guinée-Bissau, soulignant que toute rupture de l'ordre démocratique est incompatible avec les principes fondateurs de la CPLP.

Les participants ont exigé la libération immédiate des prisonniers politiques et ont appelé au rétablissement urgent de l'ordre démocratique par le biais de mécanismes garantissant le respect de la Constitution et le fonctionnement normal des institutions.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans son discours, le ministre Téte António a réaffirmé la pleine solidarité de l'Angola avec le peuple guinéen et a souligné l'importance d'un dialogue politique inclusif, d'une diplomatie préventive et d'une action coordonnée des États membres pour rétablir la stabilité.

La XVIIe réunion extraordinaire du Conseil des ministres de la CPLP s'est conclue par une volonté de suivre de près la situation et de soutenir les initiatives promouvant la paix, le fonctionnement normal des institutions et la consolidation de la démocratie en Guinée-Bissau.

La réunion était présidée par la ministre d'État aux Affaires étrangères, à la Coopération et aux Communautés de la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe, Ilza Amado Vaz.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.