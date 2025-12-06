Afrique: Les ministres des Relations extérieures de la CPLP analysent la situation politique en Guinée-Bissau

Luanda — Le ministre des Relations extérieures, Téte António, a participé ce vendredi 5, depuis Washington (États-Unis), à la XVIIe réunion extraordinaire du Conseil des ministres de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), convoquée pour analyser les récents événements survenus en Guinée-Bissau.

Selon un communiqué du ministère des Relations extérieures auquel l'ANGOP a eu accès, lors de cette réunion, tenue par visioconférence, les ministres des Affaires étrangères des États membres ont procédé à une évaluation approfondie de la situation politique en Guinée-Bissau, réaffirmant l'engagement de la CPLP en faveur de la défense de la légalité, de la stabilité institutionnelle et de la primauté de l'État de droit et démocratique.

Les ministres ont fermement condamné le renversement constitutionnel survenu en Guinée-Bissau, soulignant que toute rupture de l'ordre démocratique est incompatible avec les principes fondateurs de la CPLP.

Les participants ont exigé la libération immédiate des prisonniers politiques et ont appelé au rétablissement urgent de l'ordre démocratique par le biais de mécanismes garantissant le respect de la Constitution et le fonctionnement normal des institutions.

Dans son discours, le ministre Téte António a réaffirmé la pleine solidarité de l'Angola avec le peuple guinéen et a souligné l'importance d'un dialogue politique inclusif, d'une diplomatie préventive et d'une action coordonnée des États membres pour rétablir la stabilité.

La XVIIe réunion extraordinaire du Conseil des ministres de la CPLP s'est conclue par une volonté de suivre de près la situation et de soutenir les initiatives promouvant la paix, le fonctionnement normal des institutions et la consolidation de la démocratie en Guinée-Bissau.

La réunion était présidée par la ministre d'État aux Affaires étrangères, à la Coopération et aux Communautés de la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe, Ilza Amado Vaz.