Angola: La Sonangol projette la première usine de production de bouteilles de gaz dans la province du Zaire

Luanda — La Sonangol construira prochainement la première usine de fabrication de bouteilles de gaz domestique dans la municipalité de Soyo, province du Zaire, afin d'améliorer l'efficacité du système de distribution de gaz ménager en Angola, a annoncé ce vendredi à Luanda le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo.

Selon le ministre, l'investissement, estimé à environ quatre millions de dollars, vise à faciliter l'accès au gaz de cuisine pour un plus grand nombre de familles, à réduire la pénurie sur le marché national et à diversifier le portefeuille de la compagnie nationale.

L'annonce a été faite lors d'un échange interactif avec la presse de la capitale, au cours duquel a été présenté le bilan des principales actions menées et les perspectives pour les prochaines années.

À propos de cette initiative, le secrétaire d'État au Pétrole, José Barroso, a précisé que le projet aurait dû être mis en oeuvre par le secteur privé, mais que « l'intérêt n'a pas été suffisant », ce qui a conduit la compagnie publique à y donner l'impulsion initiale, avec pour objectif de stimuler l'engagement du secteur entrepreneurial.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans cette optique, il a souligné que Sonagás est en train de finaliser la construction d'un nouveau terminal de remplissage des bouteilles de gaz, afin d'améliorer l'ensemble du système national de distribution.

« Nous avons besoin de nouvelles bouteilles de gaz car, malheureusement, leur manipulation entraîne chaque année la perte d'un grand nombre d'entre elles, d'où la nécessité d'adhérer à cette initiative », a-t-il souligné.

Le secrétaire d'État a également encouragé le secteur privé à investir dans ce secteur, qu'il considère comme une opportunité d'affaires en Angola.