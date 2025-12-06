Angola: Les Angolais victimes de l'accident de la route inhumés à Lisbonne

Lisbonne — Les dépouilles des citoyens angolais Bruno Balça (Xande), Tomázia Moreira et Luís Garrido ont été inhumées ce vendredi dans la ville de Lisbonne, au Portugal.

Les trois victimes avaient perdu la vie à la suite d'un accident de la route impliquant la sortie de route et l'incendie d'une voiture de marque BMW, survenu le 30 novembre dernier et ayant causé six morts.

La dépouille de Daniela Morais a été rapatriée ce vendredi vers Luanda, où les funérailles sont prévues pour samedi. Quant au corps de Flora Moreira, son transfert vers l'Angola est prévu pour le 6 du mois, avec une arrivée à Luanda attendue dans la matinée de dimanche.

Nelson Paiva, autre victime de l'accident, sera également rapatrié vers la capitale angolaise.

Les obsèques ont réuni des membres des familles, des amis, des collègues ainsi que des représentants de la communauté angolaise résidant au Portugal.

Au cours des cérémonies, auxquelles a assisté l'ambassadrice d'Angola au Portugal, Maria de Jesus Ferreira, des messages de proches ont été lus, rendant hommage au parcours et aux qualités humaines des disparus.