Afrique: Stadium Circle se lance avant la CAN 2025 pour transformer le networking lors des événements sportifs majeurs

communiqué de presse

Stadium Circle, un outil de mise en réseau en temps réel conçu pour aider les professionnels à exploiter tout le potentiel de leur participation aux événements sportifs majeurs, est officiellement lancé cette semaine avant la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025.

Conçue pour les dirigeants, les investisseurs, les fondateurs et les leaders de l'industrie se rendant au Maroc, l’application web Stadium Circle résout un problème de longue date : « Se connecter avec les bonnes personnes en marge des événements sportifs reste fragmenté, inefficace et dépendant de la chance », explique Ndeye Diarra, la fondatrice d’Africa Scores, la plateforme qui a produit l’application.

L'application web permet aux utilisateurs vérifiés de :

● Voir qui est présent : découvrir les professionnels participant à la CAN dans les différentes villes et phases de compétition.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

● Accéder à des événements parallèles sélectionnés : un calendrier vérifié de réceptions, de sommets, d'activations de marque et de rassemblements privés.

La CAN 2025 devrait accueillir des centaines de milliers de visiteurs, dont des dirigeants et professionnels de divers secteurs et régions. Stadium Circle représente une occasion exceptionnelle de convertir les événements sportifs en plateformes de networking et d'échanges professionnels.

Press Inquiries:

contact@africascores.co

stadiumcircle.africascores.co