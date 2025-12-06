Afrique: Stadium Circle se lance avant la CAN 2025 pour transformer le networking lors des événements sportifs majeurs

6 Décembre 2025
Stadium Circle (Africa)
communiqué de presse

Stadium Circle, un outil de mise en réseau en temps réel conçu pour aider les professionnels à exploiter tout le potentiel de leur participation aux événements sportifs majeurs, est officiellement lancé cette semaine avant la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025.

Conçue pour les dirigeants, les investisseurs, les fondateurs et les leaders de l'industrie se rendant au Maroc, l’application web Stadium Circle résout un problème de longue date : « Se connecter avec les bonnes personnes en marge des événements sportifs reste fragmenté, inefficace et dépendant de la chance », explique Ndeye Diarra, la fondatrice d’Africa Scores, la plateforme qui a produit l’application.

L'application web permet aux utilisateurs vérifiés de :

● Voir qui est présent : découvrir les professionnels participant à la CAN dans les différentes villes et phases de compétition.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

● Accéder à des événements parallèles sélectionnés : un calendrier vérifié de réceptions, de sommets, d'activations de marque et de rassemblements privés.

La CAN 2025 devrait accueillir des centaines de milliers de visiteurs, dont des dirigeants et professionnels de divers secteurs et régions. Stadium Circle représente une occasion exceptionnelle de convertir les événements sportifs en plateformes de networking et d'échanges professionnels.

Press Inquiries:

contact@africascores.co
 stadiumcircle.africascores.co

Tagged:
Copyright © 2025 Stadium Circle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.