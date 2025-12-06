Angola: Le ministre des Télécommunications invite les journalistes à raconter l'histoire du pays

Luanda — L'Angola a besoin d'un journalisme capable de raconter l'histoire, les expériences de son peuple et le développement du pays dans ses divers secteurs, a déclaré vendredi à Luanda le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale (MINTTICS), Mário Oliveira.

Selon le ministre, qui intervenait lors de la cérémonie de remise des certificats et trophées du Prix national de journalisme (PNJ) 2025, l'engagement de la classe journalistique permettra aux Angolais et au monde de mieux connaître le travail ardu accompli par chaque citoyen.

Pour le responsable gouvernemental, le journalisme peut mettre en lumière les progrès réalisés dans l'industrie, la santé, l'éducation, ainsi que les aspirations nourries par les générations qui ont précédé.

Il a estimé que la fierté des 50 ans de trajectoire de l'Indépendance nationale doit être transmise au quotidien, et pas uniquement lors de la célébration de l'événement, afin de faire connaître l'Angola au monde.

À propos du PNJ, il a souligné qu'un nombre croissant de professionnels participent au concours au fil des années. Il a, pour cette raison, renouvelé l'invitation aux journalistes à continuer de concourir lors des prochaines éditions.

L'histoire du journalisme angolais, a-t-il poursuivi, ne se construit pas seulement avec les lauréats du Prix, mais également avec tous ceux qui, quotidiennement, s'efforcent de garantir que l'information crédible et véridique parvienne au public.

La cérémonie de remise des certificats et trophées a été présidée par le ministre Mário Oliveira.

Le Prix national de journalisme vise à encourager et à distinguer la créativité et l'investigation journalistiques, ainsi qu'à promouvoir la qualité et le mérite dans l'exercice de la profession.