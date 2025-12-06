Angola: La Banque mondiale a déjà alloué 63 millions de dollars au projet Njila

Lubango — Sur les 250 millions de dollars de financement alloués au projet Njila pour le renforcement de la gouvernance et l'amélioration des services publics en Angola, au moins 63 millions de dollars ont déjà été débloqués cette année par la Banque mondiale, soit 25,2 % du montant total.

Lors de la IIe réunion technique nationale du projet Njila, le secrétaire d'État aux Collectivités locales, Fernando da Paixão Manuel, a indiqué que ces fonds ont notamment permis de financer la formation des gestionnaires publics, l'extension du processus de délivrance des cartes d'identité et l'élaboration des plans directeurs municipaux.

Il a précisé que, bien que le projet s'étende de 2023 à 2027, les décaissements n'ont débuté que cette année, ce qui explique pourquoi une prolongation du délai sera discutée avec le bailleur de fonds.

Selon le secrétaire d'État, la renégociation pourrait impliquer une demande d'augmentation auprès de la Banque mondiale, compte tenu de l'expansion des municipalités qui rejoignent la nouvelle Division politico-administrative (DPA), une situation qui nécessitera des discussions plus approfondies.

« À ce stade, nous souhaitons que la Banque mondiale reconnaisse que les municipalités créées suite à la nouvelle loi sur le développement et le partenariat (DPA), même si elles n'étaient pas initialement incluses, puissent désormais bénéficier d'une attention particulière dans le cadre de ce projet », a-t-il réaffirmé.

Selon la source, le volet le plus retardé est le premier, relatif aux infrastructures, en raison de sa complexité. Il nécessite un portefeuille de projets à discuter avec la Banque mondiale, un processus qui prend du temps.

Fernando da Paixão Manuel a indiqué que 50 % de la valeur totale du projet (125 millions de dollars) sont consacrés au volet n° 1 et que ce point est actuellement examiné lors de la réunion afin de lancer les initiatives en 2026.

Concernant ce volet, il a précisé qu'il comprend 221 sous-projets d'une valeur de 32 millions de dollars, dont 45 de dépenses d'appui au développement et 167d' investissements publics, tous déjà enregistrés au niveau du Système intégré de gestion financière de l'État.