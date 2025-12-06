Angola: Le pays mise sur le développement de l'agro-industrie

Luanda — Le représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies à New York, Francisco da Cruz, a réaffirmé mercredi à Doha, au Qatar, l'engagement du gouvernement angolais à promouvoir les compétences numériques et à les associer à des opportunités concrètes dans l'agro-industrie, l'énergie et les services.

S'exprimant lors de la Réunion de haut niveau sur les pays les moins avancés (PMA), qui se tient dans la capitale qatarie, l'ambassadeur angolais a souligné que l'Angola investit massivement dans l'éducation et la formation technique et professionnelle, ainsi que dans le développement de l'enseignement et des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques.

Le diplomate angolais, qui participait à la table ronde sur les « Politiques de soutien à la transformation structurelle et à la création d'emplois dans les PMA en voie de sortie de la catégorie des pays les moins avancés », a axé son intervention sur la manière dont les PMA peuvent renforcer le développement des compétences, l'entrepreneuriat et des infrastructures de qualité pour soutenir la production et l'agro-industrie.

Il a souligné que, dans le cadre du Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies, l'éducation et les compétences de qualité sont des facteurs essentiels à la transformation économique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Concernant l'entrepreneuriat et les petites et moyennes entreprises (PME), moteurs de la diversification, Francisco da Cruz a déclaré que l'Angola développe ses incubateurs, ses pôles technologiques et son soutien aux PME.

Le diplomate a illustré son propos par des exemples concrets tels que l'Orange Digital Center Angola, lancé en 2023 pour développer les compétences numériques et accompagner les jeunes entreprises, KiandaHub (l'un des principaux pôles d'innovation du pays) et le programme Acelera Angola, qui soutient les entrepreneurs en phase de démarrage.

Il a précisé que le pays renforce son soutien aux PME grâce aux lignes de crédit de la Banque de développement d'Angola (BDA) et au Programme d'appui à la diversification et à la substitution des importations (PRODESI), qui offre un accompagnement, une assistance technique et un soutien aux investissements productifs.

S'agissant des infrastructures de qualité, il a mentionné l'insuffisance de l'approvisionnement énergétique, les lacunes logistiques et le manque de connectivité numérique, qui figurent parmi les principaux obstacles à la croissance dans les pays les moins avancés (PMA).

Par ailleurs, l'ambassadeur a souligné que l'Angola comble ces lacunes grâce à des projets stratégiques tels que le corridor de Lobito, l'extension du réseau électrique, des plateformes logistiques modernes et une infrastructure numérique améliorée.

Agenda 2030 et Engagement de Séville

Le Représentant permanent de l'Angola auprès de l'ONU a reconnu que l'Agenda 2030, l'Engagement de Séville et le Programme d'action de Doha convergent sur un même principe : la cohérence aux niveaux national, régional et mondial est essentielle pour renforcer les capacités productives, diversifier les économies et garantir la résilience au-delà de la transition.

Il a rappelé que l'Engagement de Séville préconise un financement mixte, des outils d'atténuation des risques, l'investissement à impact et la finance verte, alignés sur les stratégies nationales, conformément à l'Agenda 2030 et aux 17 Objectifs de développement durable (ODD).