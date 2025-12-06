Congo-Brazzaville: Carrefour panafricain - L'épouse de l'ancien président nigérian Oleségun Obasanjo à Brazzaville

Venue participer à la 30e session des "Vendredis de Carrefour" à Brazzaville, l'ex-première dame du Nigeria a été reçue le 5 décembre par le président Denis Sassou N'Guesso. Cette rencontre symbolique contribue à renforcer le partenariat entre le Congo et le Nigeria.

L'épouse de l'ancien président nigérian s'est rendue dans la capitale congolaise pour transmettre le message de son époux, Oleségun Obasanjo, concernant les enjeux liés au contenu local et au marché domestique en Afrique. Le thème de ce forum, "Contenu local et marché domestique en Afrique : Que faire, avec qui faire, seul ou ensemble", a suscité des débats animés. La rencontre a rassemblé des décideurs, des acteurs économiques et des universitaires, tous venus partager leurs visions et stratégies.

Placée sous le patronage de la première dame du Congo, Antoinette Sassou N'Guesso, cette édition 2025 du Think Tank de Carrefour a permis d'aborder les défis et les opportunités liés au contenu local et au marché domestique en Afrique. Ce cadre de réflexion, dirigé par le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoua, ambitionne de promouvoir des idées stratégiques africaines pour un développement durable sur le continent.