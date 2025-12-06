Congo-Brazzaville: Carrefour panafricain - L'épouse de l'ancien président nigérian Oleségun Obasanjo à Brazzaville

6 Décembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Fiacre Kombo

Venue participer à la 30e session des "Vendredis de Carrefour" à Brazzaville, l'ex-première dame du Nigeria a été reçue le 5 décembre par le président Denis Sassou N'Guesso. Cette rencontre symbolique contribue à renforcer le partenariat entre le Congo et le Nigeria.

L'épouse de l'ancien président nigérian s'est rendue dans la capitale congolaise pour transmettre le message de son époux, Oleségun Obasanjo, concernant les enjeux liés au contenu local et au marché domestique en Afrique. Le thème de ce forum, "Contenu local et marché domestique en Afrique : Que faire, avec qui faire, seul ou ensemble", a suscité des débats animés. La rencontre a rassemblé des décideurs, des acteurs économiques et des universitaires, tous venus partager leurs visions et stratégies.

Placée sous le patronage de la première dame du Congo, Antoinette Sassou N'Guesso, cette édition 2025 du Think Tank de Carrefour a permis d'aborder les défis et les opportunités liés au contenu local et au marché domestique en Afrique. Ce cadre de réflexion, dirigé par le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoua, ambitionne de promouvoir des idées stratégiques africaines pour un développement durable sur le continent.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.