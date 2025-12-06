Afrique Centrale: Uniffac tient son assemblée générale ordinaire à Brazzaville

L'Union des fédérations de football d'Afrique centrale (Uniffac) a tenu, le 5 décembre, à Brazzaville son assemblée générale ordinaire au cours de laquelle le report pour l'année prochaine des compétitions des moins de 17 ans a été confirmé.

« Nous avons évoqué les compétitions U-17 qui devraient se dérouler cette année et qui sont reportées pour l'année prochaine », a commenté Jean Guy Blaise Mayolas, président de l'Uniffac au terme des travaux, précisant que les compétitions des U-17 et Fatsi Cup vont se dérouler à Kinshasa et les autres tournois de la sous-région dans les autres pays.

L'Uniffac, a expliqué son président, a amplifié son engagement en faveur de l'organisation des compétitions. Elle a organisé des tournois dédiés aux garçons et filles en étant convaincue que le développement du football passe essentiellement par la promotion de ces catégories. « Ces compétitions sont devenues de véritables viviers de talents. Elles traduisent notre seule volonté de structuration de football de base », a-t-il ajouté

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au cours des assises de Brazzaville, le quorum était largement atteint. Tous les huit pays représentés ont fait le point des différentes activités réalisées au cours de l'année en cours tout en dégageant de meilleures perspectives. Les bases de la bonne gouvernance de l'Uniffac ont été posées. Et le point sur le projet le préoccupant, notamment la construction du siège de l'Uniffac dont le démarrage des travaux à Libreville au Gabon est estimé à plus de 80% selon la confirmation du président de l'Uniffac, augure des lendemains meilleurs.

« Cette année finissante est marquée par un événement particulièrement important pour la consolidation de l'Uniffac. En effet, après la signature de l'accord du siège avec le gouvernement de la République gabonaise, nous avons engagé avec détermination le processus de construction d'un siège répondant aux normes. Les études techniques sont en cours, l'expertise d'un architecte sera mobilisée afin de garantir un suivi rigoureux et la bonne exécution des travaux. A terme, l'Uniffac disposera d'un espace de travail digne qui renforcera son identité », a déclaré le président de l'Uniffac.

Les efforts déployés par l'Uniffac dans l'organisation des stages de formations et des séminaires destinées aux officiels techniques ainsi que l'engagement d'éléver le niveau d'expertises de ses administrateurs salués par la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération internationale de football association (Fifa) sont les signes qui attestent que l'Uniffac avance, progresse et s'affirme grâce à l'engagement de tous ses membres. « Nous sommes tous témoins des progrès que l'Uniffac a fait depuis quelques années.

On a plus de compétitions, plus d'ateliers, la bonne gouvernance', une communication permanente avec la CAF et l'administration. .. L'organisation de cette assemblée générale conviviale montre qu'on est sur la bonne voie. Il y a encore le travail à faire mais la CAF soutient le président et les associations membres de l'Uniffac pour faire avancer le football africain dans la zone. Le premier objectif est la jeunesse », a déclaré Sarah Mukuna, directrice des associations membres de la CAF.

Le soutien de la Fifa, représentée par Franciny Samba, est aussi garanti. « On est en soutien pour qu'ils puissent réaliser leur productif et surtout faire avancer l'Uniffac comme ils le font actuellement », a souligné le représentant du bureau régional de développement pour l'Afrique centrale de la Fifa. L'Uniffac réunit les conditions pour écrire les plus belles pages de son histoire.