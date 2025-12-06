Congo-Brazzaville: Lutte contre le diabète - Le concours « taxi bomoyi » officiellement lancé par MCPLC

« Rouler pour la cause » est une invite faite par l'Association Marcher courir pour la cause au cours du lancement officiel, le 4 décembre, à la station Total du Centre sportif, du concours du meilleur taximan, ambassadeur de la lutte contre le diabète « Taxi Bomoyi ».

A travers ce concours, l'association attend des chauffeurs de taxi un engagement citoyen parce que la lutte contre le diabète est une cause nationale. La campagne consiste à faire d'eux de véritables relais communautaires avec une mission bien précise : relayer le message sur la santé auprès de la population et l'importance de faire le sport par rapport au diabète.

Taxi Bomoyi est un challenge obligeant le chauffeur de profiter de chaque course pour parler du diabète à ses clients : ses conséquences, comment l'attraper et la façon de s'en prévenir. Une fois la course terminée, l'appréciation du client est déterminante pour lui attribuer des points à travers un simple envoie d' un SMS à un numéro enregistré pour le vote. « En ce moment, on va comptabiliser les SMS et mettre en place au classement des meilleurs taximen », a expliqué Rodrigue Dinga Mbomi, président de MCPLC.

Pour ce concours, TotalEnergies, l'un des partenaires; a dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises mis à la disposition de MCPLC cinq stations service : Centre sportif, Kizito, Mazala, Loutassi et Château d'eau. Elle appuie l'initiative en offrant vingt cartes de carburant. 20 litres d'essence ou 25 litres de gasoil estimés à 15 mille francs à gagner par jour .

MCPLC dispose de sept enquêteurs. Chacun est investi d'une mission de convaincre 10 taximen par jour pour atteindre la barre des 500 fixée au terme du concours le 24 décembre. « On aura des chauffeurs qui iront de Madibou Kintélé pour pouvoir toucher une population plus large », a commenté Rodrigue Dinga Mbomi