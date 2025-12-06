Congo-Brazzaville: Première édition de Voquart Class - Des jeunes découvrent les opportunités de l'Internet

La plateforme d'action communautaire la « Voix des quartiers » (Voquart) a organisé, les 4 et 5 décembre, à la présidence de l'Université Marien-Ngouabi à Brazzaville, la première édition de Voquart Class sur le thème « Créer les conditions de son autonomie grâce à Internet ».

Regroupant des jeunes venus des neuf arrondissements de Brazzaville, cette rencontre a été une occasion offerte à la jeunesse pour se faire une idée des diverses opportunités dont regorge l'Internet. La responsable communication de Voquart, Kimia Mimpongo, a rappelé que le thème de cette journée est tout sauf anodin. « Nous savons que l'éducation ne se limite plus aux salles de classe.

Elle vit dans la curiosité, dans l'accès à l'information, dans l'ouverture d'esprit, et surtout dans l'initiative personnelle. Aujourd'hui, avec un simple téléphone connecté : on peut vendre sans boutique, apprendre sans professeur, travailler sans bureau, collaborer sans frontières, commencer à réaliser ses rêves sans attendre l'autorisation de personne », a-t-elle déclaré.

Selon elle, l'autonomie n'est plus un idéal lointain, mais une compétence, une attitude, une discipline et un choix. De ce fait, elle exige de la régularité, de la persévérance, mais surtout la conviction que chacun a quelque chose à apporter. Parlant de Voquart, elle a rappelé que sa mission est de donner la parole aux quartiers ; révéler les talents ; ouvrir des opportunités, et permettre à chaque habitant de devenir acteur du développement de sa propre communauté.

« Chacune de vos idées compte, chacune de vos initiatives compte, chacune de vos réussites contribue à bâtir un Congo plus fort et plus uni. Nous sommes engagés pour l'autonomie, la cohésion et l'inclusion des populations des quartiers dits reculés de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, et bientôt bien au-delà », a conclu Kimia Mimpongo.

Représentant du Conseil consultatif de la jeunesse (CCJ), Clanel Okana s'est félicité de cette initiative qui s'inscrit dans la dynamique nationale de valorisation des compétences de la jeunesse et de promotion de l'éducation. D'après lui, le thème retenu est d'une pertinence indéniable car, à l'ère du numérique, l'Internet n'est plus seulement un espace de formation ou de socialisation, il est devenu un puissant accélérateur des connaissances, d'opportunités et de revenus capables de transformer la vie de tous ceux qui savent l'utiliser à bon escient.

« Le numérique constitue aujourd'hui un pilier stratégique dans la construction d'une jeunesse autonome, compétente et résiliente. Nous savons qu'au Congo comme ailleurs, l'économie digitale ouvre de nouveaux horizons. Le e-commerce, la création des contenus, les services numériques, la formation en ligne, le travail à distance, l'innovation technologique ainsi que l'entrepreneuriat social et digital constituent aujourd'hui des secteurs porteurs dans lesquels les jeunes bâtir leur avenir. L'autonomie numérique ne s'improvise pas, elle repose sur plusieurs facteurs essentiels qui méritent d'être pleinement compris », a-t-il rappelé, réaffirmant l'engagement du CCJ à soutenir et valoriser toutes les initiatives qui feront émerger une génération de jeunes autonomes et acteurs de leur propre développement.

Présentant cette plateforme, François Packa a rappelé que Voquart est née de la volonté de réanimer ; ressusciter le sentiment républicain auprès de la population ; agir au coeur des communautés. S'appuyant sur la forte augmentation des habitants de Brazzaville estimés à environ 2,1 million de personnes, il a précisé que la Voix des quartiers est une initiative de développement communautaire intégré, pensée pour accompagner les quartiers parfois qualifiés d'enclavés ou isolés.

« Voquart se positionne comme une initiative inclusive et pragmatique, pensée pour accompagner les quartiers les plus petits des périphéries de Brazzaville ainsi que ceux des autres villes du pays. Il s'agit donc d'un véritable haut-parleur des aspirations locales avec pour ambition de renforcer le sentiment d'appartenance, valoriser les talents, encourager l'unité nationale et contribuer durablement à la stabilité sociale », a décrit le gestionnaire des projets au sein de cette plateforme.

Faisant partie de nombreux invités, le député de la 3e circonscription électorale de Makélékélé, dans le 1er arrondissement de Brazzaville, Alban Kaky, a apprécié cette initiative à sa juste valeur. Selon lui, il s'agit d'un projet salutaire d'autant plus que le développement communautaire est l'une des voies qui permettent aux gens de se prendre en charge individuellement et collectivement.

« Aujourd'hui, Voquart veut mettre en lumière cette jeunesse et lui faire comprendre que chacun doit participer activement à mieux connaître son environnement, son quartier et être sa voix afin de pouvoir participer à son développement. C'est quelque chose de très important, connaître son environnement et pouvoir se soutenir mutuellement parce que le développement communautaire demande à ce que les gens se soutiennent mutuellement afin qu'ils puissent oeuvrer à améliorer leur qualité de vie au quotidien », a-t-il commenté.