Congo-Brazzaville: Formation - Des jeunes congolais s'engagent dans les offres du projet Mosala

Lors d'une session d'information tenue le 4 décembre à Brazzaville, le projet Mosala a suscité un fort engouement auprès des jeunes congolais venus découvrir les multiples formations proposées pour renforcer leur employabilité et favoriser leur insertion socio-professionnelle.

Dans le cadre du déploiement du projet Mosala, une séance d'information et d'orientation professionnelle s'est tenue à Brazzaville en partenariat avec l'Agence congolaise pour l'emploi. L'initiative a attiré de nombreux jeunes désireux de s'inscrire aux différentes offres de formation mises à leur disposition. « C'est une opportunité cruciale pour les jeunes que nous sommes. Grâce à ces formations gratuites, nous serons capables de contribuer au développement de la société tout en apportant le bonheur à nos familles. J'invite mes compatriotes à saisir cette chance », a témoigné un participant.

Des formations variées et adaptées aux besoins du marché étaient présentées, notamment en apiculture avec une formation orientée vers la production et la commercialisation des produits de la ruche. Accessible et durable, ce domaine attire de plus en plus de jeunes passionnés d'entreprendre. Le E-commerce dont la formation sera axée sur la création et la gestion des boutiques en ligne offre aux apprenants la possibilité de lancer un business à faible coût et d'exploiter les opportunités du commerce digital.

Afin de valoriser les terres, le volet agricole mettra l'accent sur les techniques modernes de production, la fertilisation, la récolte et la commercialisation, un secteur essentiel pour l'autosuffisance alimentaire et l'économie nationale. Les formations s'adressent exclusivement aux jeunes âgés de 16 à 35 ans sans emploi et non inscrits dans un établissement scolaire ou universitaire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une attention particulière est aussi accordée aux jeunes femmes. Une manière de réduire les inégalités de genre. Chaque filière prévoit des prérequis simples, tels qu'un intérêt pour la nature, l'usage d'un smartphone ou encore le goût pour le travail en plein air. Le projet Mosala vise à renforcer l'employabilité des jeunes congolais et à leur offrir des perspectives concrètes d'autonomie professionnelle. À terme, il ambitionne de réinsérer 5000 jeunes à travers l'ensemble du territoire national.