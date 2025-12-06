Congo-Brazzaville: Journées du vivre-ensemble du Pool - Les organisateurs présentent le projet à Brazzaville

Les activités «des Journées du vivre-ensemble» auront lieux à Kinkala, chef lieu du département du Pool, en janvier 2026. En prélude à la tenue de ces journées, le comité d'organisation conduit par son président, le sénateur Jean-de-Dieu Kourissa, et la marraine de l'événement, Bélinda Ayessa, a organisé une rencontre dans l'auditorium Denis-Sassou-N'Guesso du projet.

La rencontre s'est ouverte par le mot de la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, marraine des « Journées du vivre-ensemble du Pool », qui a souligné que l'histoire du Congo s'écrit et se décline dans la prise en compte des traditions particulières qui tracent la généalogie de tant de générations. Elle est surtout la marque du lien d'appartenance à un terroir, à une culture, à une manière de vivre.

« En m'associant à ce que je considère comme un acte de citoyenneté partagée, vous me donnez l'occasion de tisser un lien d'appartenance avec une tradition, une vision de la vie », a souligné Bélinda Ayessa. Et d'ajouter : « L'heure est venue de regarder devant nous. Levons nos voix, partageons nos savoirs, et incarnons chaque jour cette gouvernance du coeur. Que le "Bukongo", la voie sacrée des anciens, guide nos pas vers un avenir où le "nous" sera toujours plus fort que le "moi"... Frères et soeurs du Pool, l'occasion nous est offerte de redécouvrir la force qui a toujours soutenu nos villages, nos marchés et nos rencontres: le vivre-ensemble... »

Prenant la parole au nom du préfet du Pool, le conseiller politique Francis Tela a fait savoir à l'auditoire que le préfet Jules Mounkala-Tchoumou a mis tout son coeur dans cette initiative. Il a la forte conviction que la paix, l'unité nationale et la cohésion sociale sont des conditions fondamentales de développement. « Aujourd'hui, notre responsabilité collective est de transformer la résilience de nos populations en une force motrice pour la paix durable et le développement », a-t-il signifié.

Ces journées du vivre-ensemble à Kinkala, a-t-il dit, doivent être un moment de partage, mais aussi de projection vers l'avenir. « Elles doivent permettre de surmonter ce qui empêche ou empêcherait de construire et dégager ce que nous voulons ensemble. Il est question de dialoguer, proposer et engager des actions allant dans ce sens. Les différents cadres ici présents, vous êtes des passeurs d'idées, d'expertise et de responsabilité », a souligné Francis Tela.

Le vivre-ensemble exige que chacun ait un sens de responsabilité

Le vivre-ensemble ne décrète pas, il se construit, il se cultive, il se protège. Il exige de chacun d'entre nous un sens de responsabilité, du dévouement, le don de soi, et une volonté permanente de dépassement. Le préfet vous remercie tous pour votre mobilisation et vous assure de la pleine disponibilité de la préfecture d'accompagner cette initiative citoyenne de haute portée.

« Le préfet pense que nous avons une obligation et un rôle à jouer, celui de faire en sorte que le Pool ne soit plus jamais un espace de fracture, mais un espace de convergence et d'opportunités. Il estime que les journées du vivre-ensemble y contribueront si chacun de nous apporte sa voix, son expérience et surtout son coeur », a conclu le conseiller politique.

Dans son mot de circonstance, le sénateur Jean de Dieu Kourissa, président de l'association Désir d'unité et président du comité d'organisation de ces journées du vivre-ensemble, a indiqué que cette rencontre vise à briser la glace de la division, bannir les incompréhensions, dépasser les préjugés et d'affirmer une volonté forte que le Congo est un et indivisible. « Depuis toujours, le vivre-ensemble est le socle de notre identité nationale. Il est le ciment invisible qui relie nos différences, nos cultures et nos histoires pour en faire une seule et même nation. Le vivre-ensemble est notre bien commun, c'est notre héritage, a souligné le président du comité d'organisation.

Notons que la rencontre a eu lieu en présence des sénateurs, députés, notables et de toutes celles et tous ceux qui ont une histoire avec le Pool.