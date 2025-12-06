Congo-Brazzaville: Communication et médias - Le ministère et le CSLC échangent sur des questions vitales

6 Décembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rominique Makaya

Le financement de la presse, gestion des fréquences, outils du régulateur en vue de faciliter le travail du régulateur étaient au menu d'un échange entre le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Thierry Lézin Moungalla, et la délégation du Conseil supérieur de la liberté de communication (CSLC) conduite par son président, Médard Milandou Nsonga.

Autant les questions d'actualité qui préoccupent les professionnels des médias méritent des réponses adéquates autant il est nécessaire pour le CSLC de doter des instruments adaptés pour accomplir pleinement ses missions.

Pour sa part, le ministre de la Communication et des Médias a réaffirmé la disponibilité du gouvernement à travailler en étroite collaboration avec le régulateur. Saluant cette démarche de concertation amorcée, les deux parties ont exprimé la volonté de la renforcer. Plusieurs mesures concrètes devraient être annoncées dans les prochains jours, selon les deux parties.

