Congo-Brazzaville: Espace public - Relance de l'opération de déguerpissement des occupants illégaux

Face à la recrudescence de l'occupation anarchique des espaces publics à Brazzaville par des commerçants et autres vendeurs, le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondélé, est redescendu sur le terrain, le 4 décembre, en compagnie de la force publique pour tenter de ramener les choses dans l'ordre.

De l'avenue de la Paix, dans le 3e arrondissement (Poto-Poto) au marché Bernard Kolélas « Total » en passant par l'avenue de l'OUA, dans le 2e arrondissement (Bacongo), le constat est amer. Des prescriptions ne sont pas respectées à la lettre : rues encombrées, marchandises étalées à même le sol, installations précaires. Pour restaurer l'autorité de l'Etat, la délégation ministérielle a procédé au déguerpissement des espaces publics. Même les kiosques ou caisses de mobile money illégalement installées sur l'espace public ont été retirées.

La reprise de cette opération a été bien accueillie par certains citoyens qui constataient déjà la libération des artères longtemps encombrées. « Nous remercions le ministre pour ses initiatives. C'est pour la sécurité des personnes et des biens parce que lorsqu'ils vendent à même le sol, ce n'est pas aussi une sécurité concernant des éventuels cas d'accidents. », a déclaré Rostand Gomath.

Même constat désolant au marché Bernard Kolélas. Construit selon les règles de l'art pour accueillir les commerçants, l'imposant édifice d'un niveau attend toujours d'être totalement occupé par les vendeurs. Ces derniers préfèrent vendre à même le sol, occupant trottoirs et chaussées. Louant également l'initiative du gouvernement, Bertrand Bakala, habitant de Bacongo, pense que cette action mérite d'être accompagnée. « Sans l'accompagnement, nous allons tourner en rang", a-t-il dit.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lancée en le 5 juillet dernier par le ministre Juste Désiré Mondélé, l'opération spéciale de salubrité et de déguerpissement pour libérer les espaces publics avait suscité l'espoir chez de nombreux Brazzavillois, au regard de la mauvaise trajectoire que prenait déjà la capitale congolaise. Précédée par une vaste campagne de sensibilisation de la population et des administrateurs maires des arrondissements de Brazzaville, l'opération de salubrité avait un caractère exceptionnel, car visant à renforcer l'image du pays dans la perspective des festivités marquant les 65 ans de son indépendance. Un objectif atteint au regard du constat fait le 13 août par Juste Désiré Mondélé en parcourant le centre-ville de Brazzaville et certaines artères des quartiers populaires à quelques heures de la fête de l'indépendance.

Mais, aujourd'hui, c'est un éternel recommencement au regard des ambiances actuelles au niveau des marchés domaniaux et bien d'autres artères de la ville. Les autorités locales semblent baisser pavillon, peut-être faute de moyens.

Les quelques rares actions de la force publique sont mal perçues par les commerçants parce que se soldant souvent par le versement des sommes d'argent peu importe le montant. Devant un tel tableau, le ministre de l'Assainissement, du Développement local et de l'Entretien routier devrait multiplier des stratégies afin que son initiative ne soit pas un feu de paille.