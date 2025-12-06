Congo-Brazzaville: Distinction - Maixent Raoul Ominga récompensé d'une médaille d'honneur

L'action positive de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) pour l'éducation et la culture en République du Congo, dans le cadre de sa responsabilité sociétale, a conduit à la récompense d'une médaille d'honneur de son directeur général, Maixent Raoul Ominga, lors de la cinquième édition des Prix des Arts et de la Culture organisée le 3 décembre à Paris par l'ONG "One Vision " que préside le franco-congolais Dreyfus Louyebo.

La distinction récompense l'action du récipiendaire pour l'éducation et la culture menée par la société qu'il dirige. Elle constitue une source de satisfaction pour la SNPC, a confié son directeur. Et d'ajouter: " Elle honore notre entreprise et l'ambition de continuer à faire émerger des découvertes significatives à partir des actifs que les autorités nous ont confiés".

Maixent Raoul Ominga a été reconduit dans ses fonctions pour 5 ans par décret présidentiel. le 16 octobre dernier. Parmi ses dernières oeuvres réalisées sous sa direction à la SNPC figurent le complexe scolaire de Liberté et le Lycée d'enseignement général Simon-Pierre-Kinkhounga-Ngot de Dolisie.

Présent à ce rendez-vous annuel parisien qui a réuni plus de 400 invités dont des artistes, personnalités culturelles et acteurs du monde des affaires venus célébrer ceux qui font rayonner l'art et la culture en France et à l'international, Enoch Miatabouna, président du conseil d'administration de la SNPC, a déclaré: " Que l'action de la SNPC soit reconnue à Paris, en ce lieu emblématique qu'est l'Institut de France, berceau de la connaissance et de l'excellence, est un motif de satisfaction pour nos équipes et fait l'honneur des Africains".

L'association "One Vision" oeuvre, depuis 2019, pour la valorisation de la création artistique et culturelle en France ainsi qu'à l'international. Ses projets s'articulent sur cinq axes : éducation, santé, environnement, aide humanitaire, arts et culture.