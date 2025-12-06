Ile Maurice: Vol de câbles en cuivre sur un chantier - 5 suspects en fuite, 3 interpellés

Un vol de câbles en cuivre, d'une valeur estimée à plus de Rs 450 000, a été signalé sur un chantier de construction situé à Technopole, Côte-d'Or, dans la nuit du 1er au 2 décembre. Les faits se seraient produits dans la soirée, période durant laquelle le site n'était surveillé que par un gardien de nuit, sans caméras de surveillance.

Selon les premières informations recueillies par l'unité de la Criminal Investigation Division (CID) de Moka, le gardien présent sur les lieux aurait remarqué des véhicules suspects rôdant autour du chantier. Peu après, deux individus seraient entrés sur le site pour sectionner les câbles, tandis que trois autres auraient entrepris de les transporter de l'autre côté de la route.

Alerté par le gardien, le superviseur du chantier s'est aussitôt rendu sur place. À leur arrivée, les cinq individus ont pris la fuite, abandonnant plusieurs objets, dont une voiture, une motocyclette, un casque, des sacs et un téléphone portable sans carte SIM. Autant de pièces à conviction en possession de la police au poste de Moka.

Grâce aux informations obtenues via la National Transport Authority, les enquêteurs ont pu identifier les propriétaires des véhicules abandonnés. Dans la nuit même, trois personnes ont été interpellées.

Âgés de 19 à 28 ans, les suspects ont été interrogés par les officiers de la CID. Tous ont nié leur implication dans le vol. Après vérifications et selon les instructions des autorités compétentes, ils ont été autorisés à repartir, mais restent à disposition pour la suite de l'enquête. La police poursuit ses recherches afin d'identifier et d'interpeller les autres individus impliqués dans ce vol de câbles, un phénomène en augmentation ces derniers mois en raison de la valeur du cuivre sur le marché.