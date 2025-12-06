Ile Maurice: La CEU calme le jeu

La Casinos Employees Union (CEU) tient à apporter des précisions à propos du calendrier électoral et de l'organisation de la fête de fin d'année. Selon le syndicat, certaines informations diffusées ces derniers jours ont pu laisser croire que les procédures n'avaient pas été respectées et que les employés ne disposaient pas d'un délai suffisant pour participer au renouvellement du comité exécutif.

La CEU rappelle avoir publié, dès le 19 novembre, un avis de convocation dans la presse, conformément à ses obligations statutaires, et souligne que la date des élections ne peut être modifiée, le Registrar exigeant leur tenue dans les délais les plus courts.

Concernant la fête de fin d'année, le CEU précise qu'elle a été programmée après l'annonce officielle de l'Assemblée générale. Le chevauchement entre les deux événements ne résulte donc pas d'une décision intentionnelle, mais d'une coïncidence de calendrier.

Dans un souci d'apaisement et de transparence, le syndicat assure que les deux activités se tiendront, comme prévu, le 10 décembre, et invite les employés à y participer.