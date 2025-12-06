Ile Maurice: Deux morts de plus

À quelques heures d'intervalle hier matin, deux personnes, une piétonne et un motocycliste, ont trouvé la mort sur les routes de l'île. Deux avertissements supplémentaires pour les usagers de la route.

Le premier drame s'est produit vers 7 h 30 à Floréal, près du centre commercial So'Flo. Madhura Devi Goolaub, âgée de 67 ans, s'est fait violemment percuter alors qu'elle traversait un passage clouté. Elle a été transportée au Princess Margaret Orthopaedic Centre. Malgré les efforts du personnel soignant, la sexagénaire a succombé à ses blessures peu après son admission en soins intensifs. Le motocycliste impliqué, soumis à un alcootest qui s'est révélé positif, a été placé en détention. Reste à déterminer les circonstances exactes de l'accident.

Quelques heures plus tard, aux alentours de 10 heures à Triolet, sur la Vingt-Pieds Road, un motocycliste, Nasib Parashnath, père de famille de 63 ans et, est entré en collision avec une voiture. Il n'a malheureusement pas survécu à l'accident malgré son transport d'urgence à l'hôpital Sir Seewoosagur Ramgoolam National. L'enquête est toujours en cours.

Ces deux tragédies viennent alourdir le bilan routier et mettent à nouveau en lumière les dangers liés au non-respect des règles de circulation. Les dernières statistiques routières, arrêtées au 28 novembre 2025, montrent une situation quasi stable, mais toujours préoccupante, en matière d'accidents mortels sur nos routes. Selon les données compilées, 103 accidents mortels ont été recensés depuis le début de l'année, contre 102 à la même période en 2024. Les autorités appellent les conducteurs à redoubler de prudence, notamment aux abords des passages piétons et dans les zones à forte affluence, afin d'éviter que de tels drames ne se répètent.