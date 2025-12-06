Ile Maurice: Agressée en pleine rue par un ex-agent de police

Le lundi 1er décembre, vers 8h20, une jeune femme de 22 ans, employée de banque, a été victime d'une agression à Port-Louis. Alors qu'elle marchait tranquillement le long d'une rue de la capitale, elle a remarqué un homme qui semblait la suivre et émettre des bruits inhabituels pour attirer son attention.

Quelques mètres plus loin, la victime a ressenti un coup violent dans le dos. Choquée et indignée, elle a demandé à l'agresseur la raison de ce geste inacceptable. L'homme, identifié comme Sachidanand, ancien agent de police résidant à Terre-Rouge, a tenté de se justifier en affirmant : «Non, non madam, mo pann fer expre». La victime n'a pas accepté cette explication et a affirmé que l'agression était intentionnelle, précisant que le coup avait été donné avec une force considérable.

Des passants, témoins de la scène, sont immédiatement intervenus. Ils ont maîtrisé l'homme et l'ont conduit au poste de police du Marché Central, où la victime a relaté les faits aux officiers. L'agresseur a reconnu son geste et a présenté ses excuses à la victime.

La police a procédé à l'arrestation de Sachidanand, qui a été présenté devant la cour et placé en centre de détention, en attendant la suite des procédures judiciaires. Les caméras Safe City ont enregistré l'incident et les images sont disponibles pour l'enquête.

Les autorités rappellent que toute personne témoin d'actes similaires doit alerter immédiatement la police et soutenir les victimes, afin de prévenir de nouveaux incidents et d'assurer un environnement sûr pour tous.