Ile Maurice: Une fillette de 6 ans abusée sexuellement par son cousin

Une fillette de six ans, élève en Grade 1 et résidant à Plaine-Magnien, aurait été victime d'actes à caractère sexuel commis par son cousin, qui réside à la même adresse, le 3 décembre dernier.

Selon les informations recueillies par la police, les faits se seraient produits dans l'immeuble où vivent les deux familles. La première agression se serait déroulée au domicile du cousin.

D'après le récit de la victime, le suspect l'aurait emmenée dans une chambre où il l'aurait incitée à effectuer des attouchements.

Un autre jour, le cousin aurait mené l'enfant dans une autre pièce où il se serait livré cette fois à une agression anale. Les examens préliminaires n'auraient pas révélé de blessures physiques sur la victime.

L'homme incriminé, qui habiterait au rez-de-chaussée de l'immeuble, a été formellement identifié par la fillette. Accompagnée de sa mère lors des dépositions, elle a exprimé le souhait d'être examinée médicalement et s'est déclarée prête à coopérer pleinement avec les procédures policières. Les autorités ont été informées de la situation, et l'enquête est actuellement en cours.