Ile Maurice: Travaux sur le réseau - Plusieurs régions seront privées d'électricité ce dimanche

Une série d'interventions est prévue ce dimanche sur le réseau électrique national. Le Central Electricity Board (CEB) effectuera des travaux de maintenance et de renforcement de ses infrastructures, entraînant des coupures temporaires dans plusieurs régions. Selon l'organisme, ces opérations sont indispensables pour garantir une alimentation plus fiable et sécurisée.

Dans le secteur du 16e Mile, deux interruptions sont prévues : la première affectera NHDC Coriolis Road de 8h30 à 11h, la seconde touchera Ransoo Lane, Bojo Lane et Ramparsad Lane entre 12h et 14h30. À Bramsthan et dans les localités voisines -- Écroignard, Camp-Ithier, La Laura et la zone de Fast Stone Crusher -- l'électricité sera coupée de 8h15 à 15h. Quant à Chemin-Grenier, le courant sera suspendu de 9h à 15h.

À Coromandel, certaines avenues, dont Cerisier, Balsamine et Hibiscus, seront privées d'électricité de 8h30 à 15h, tandis qu'à Ferney, les coupures s'étendront jusqu'à 17h dans le morcellement et les rues avoisinantes. À Pointe-aux-Sables, plusieurs secteurs seront concernés à différents horaires : les environs de la Route Royale et de la zone industrielle de la DBM entre 11h30 et 14h30, et le Morcellement Rey ainsi que les avenues Bosquet, Cerisiers, Dawood, Golden Lane et la route côtière de 8h30 à 11h. À Port-Louis, une partie de Cité-Martial sera sans courant de 8h30 à 14h30.

Rivière-des-Anguilles connaîtra également une coupure entre 9h et 15h, tout comme certains quartiers de Rose-Hill dès 7h30. À Vacoas et Floréal, le courant sera suspendu de 8h30 à 17h dans plusieurs rues et morcellements. À Wootun, les blocs F et G seront touchés en matinée, de 8h30 à 11h, tandis que les blocs A et B subiront une interruption entre 12h et 15h.

Il est recommandé aux habitants des zones concernées de prendre leurs précautions. Par ailleurs, le CEB rappelle que le courant peut être rétabli plus tôt que prévu, sans préavis.