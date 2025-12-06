Ile Maurice: Danakil débarque pour un week-end musical explosif

6 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)

Le groupe de reggae français Danakil est arrivé à Maurice ce samedi 6 décembre, donnant le coup d'envoi d'un week-end musical très attendu. Leur présence s'inscrit dans le cadre de la 11e édition du One Live Muzik Festival, un événement porté par Culture Events and Production et devenu un rendez-vous majeur pour les passionnés de live et de reggae conscient.

Cette édition s'annonce particulièrement intense, avec deux soirs de concerts proposant deux ambiances bien distinctes. Le premier soir sera consacré à un show full band, fidèle à la puissance scénique de Danakil, tandis que le second offrira une version acoustique, plus intime, permettant au public de redécouvrir les textes engagés du groupe sous une forme dépouillée et chaleureuse.

Le festival mettra également en lumière plusieurs artistes de la région : le chanteur réunionnais Solah, ainsi que les talents mauriciens Sayaa, Bilygane et Manu Desroches, qui viendront enrichir une programmation ouverte sur l'océan Indien.

Les billets sont vendus à Rs 1 800 la soirée ou Rs 3 000 pour le pass deux jours. Une offre de restauration sera proposée sur place et des parkings seront disponibles dans les rues avoisinantes. Avec l'arrivée de Danakil et une programmation mêlant têtes d'affiche internationales et artistes locaux, Maurice s'apprête à vivre un week-end musical vibrant et fédérateur.

