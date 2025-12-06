Sénégal: Table-ronde sur les technologies d'assistance au pays - Un plaidoyer pour plus étendre l'offre

En prélude à l'AT Expo Africa, premier Salon Africain dédié́ aux technologies d'assistance, aux soins et à la réadaptation dont le Sénégal aura le privilège d'accueillir en juin 2027, les partenaires dont l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ont animé avant-hier, jeudi 4 décembre 2025, une table-ronde sur les technologies d'assistance au Sénégal. Occasion saisie par les acteurs pour faire le point sur les besoins et les acquis.

Lors du dernier Recensement général de la population et de l'habitat de l'Agence nationale de la statistique et de la démographique (ANSD) du Sénégal, la population des personnes handicapées dans le pays est estimée à 1 million 200. Cette enquête faite en 2023 avait montré, selon le Directeur du Centre national d'appareillage orthopédique (CNAO) une prévalence à 7,3%. Il estime qu'elle a laissé de côté certains types de personnes handicapées.

Pour cette rencontre qui a eu lieu au siège du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique (MSHP), avant-hier jeudi, l'accent est mis sur des échanges constructifs sur les technologies d'assistance au Sénégal, avec des propositions de pistes d'amélioration concrètes, afin d'améliorer l'offre de service.

Selon le Directeur du CNAO, centre de référence de prise en charge du handicap, le colonel Seydina Ousmane Ba, « ledit centre essaie d'étendre l'offre de ces services. Nous avons fortement amélioré avec des thérapeutes. C'est la réduction des délais de rendez-vous avec le renforcement des ressources humaines. C'est également la fonctionnalité des centres régionaux d'appareillage orthopédique que nous voulons positionner comme des centres régionaux de médecine physique et de réadaptation».

Et d'ajouter : «aujourd'hui, il s'agit de développer le volet fauteuil roulant, puisque malheureusement, on s'en rend compte, ils sont distribués et non prescrits ; ce qui n'est pas normal. C'est de "disponibiliser" les lunettes pour les enfants en situation scolaire, surtout sur l'ensemble du territoire».

Pour répondre aux défis de technologies d'assistance, le Sénégal a lancé, en décembre 2023, le projet "Bokk Naa Ci" ("Je suis impliqué", en wolof), financé par ATscale, the Global Partnership for Assistive Technology, et mis en oeuvre par le CNAO, l'OMS et l'UNICEF. Son objectif est de garantir un accès équitable et abordable aux TA, avec un focus sur la mobilité et la vision.

Pour le responsable de cette mise en oeuvre, Ameth Gadiaga, le projet a enregistré des avancées majeures dont la mise en place d'une coordination multisectorielle, formation de plus de 60 techniciens orthoprothésistes, équipement des structures de réadaptation, amélioration de la chaîne d'approvisionnement, intégration d'indicateurs dans DHIS2 et élaboration d'outils de gestion ainsi que des supports de communication et un plan de plaidoyer développés pour mobiliser les acteurs.

«Nous avons comme objectif de ne laisser personne de côté, quelles que soient leurs déficiences, leurs illusions, leurs appartenances politiques et autres. Donc, c'est dans ce sens qu'en mai 2018, il y avait l'Assemblée Mondiale de la Santé où les Etats membres ont demandé à l'organisation d'accompagner les populations et les Etats à avoir des systèmes où l'accessibilité des technologies d'assistance était une réalité», a-t-il soutenu.

Revenant sur les défis, il souligne que malgré les efforts qui ont été réalisés depuis le début, le Sénégal a besoin d'un système de formation ou d'école capable de former des techniciens qui sont dans ce domaine. Il y a aussi le problème de la gouvernance et des politiques, de l'accessibilité. «En Afrique, on ne produit pas d'aides techniques de façon particulière. Il serait bien qu'on essaie quand-même de travailler dans ce domaine, accompagner les acteurs qui sont là pour pouvoir améliorer l'accessibilité physique et financière des technologies d'assistance», s'est-il désolé.

Rappelons que les technologies d'assistance (TA) concernent les fauteuils roulants, prothèses, aides auditives et visuelles, tout ce qui participent à l'inclusion, l'autonomie et la participation des personnes handicapées, âgées ou vivant avec des maladies chroniques.