Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, Dr Mabouba Diagne, a procédé, jeudi, au CNRA de Bambey, à l 'inauguration de la serre moderne de l'ISRA.

Cette réalisation, d'une importance majeure, a été mise en oeuvre dans le cadre du projet ISRA CIMMYT, Crop to End Hunger, financé par la Coopération allemande. Son objectif est de contribuer à l'accélération de la mise au point d'innovations techniques et technologiques destinées à améliorer durablement la productivité, la production et la souveraineté alimentaire au Sénégal et l'ensemble de la sous-région.

Le projet «Crop to End Hunger» incarne concrètement la volonté du président de la République de placer la science, l'innovation et le partenariat international au coeur de la transformation structurelle de l'agriculture sénégalaise. L'inauguration de cette serre marque une étape décisive dans le processus de modernisation des plates-formes nationale de recherche agricole. Cette recherche contribuera à l'accélération de la mise au point d'innovations techniques et technologiques destinées à améliorer durablement la productivité, la production et la souveraineté alimentaire au Sénégal et l'ensemble de la sous-région.

Cet outil scientifique, qui s'étend sur 1384 mètres carrés et structurée en 6 compartiments indépendants, est consacrée à la recherche sur les cultures stratégiques : l'arachide, le mil et le sorgho qui constituent des piliers de la production agricole nationale. Cette infrastructure de dernière génération contribuera à accélérer l'homologation de variétés performantes, résilientes et parfaitement adaptées aux conditions climatiques nationales, grâce à des criblages précis des stress biotiques et à la production des données scientifiques fiables, au service du renforcent durable des programmes nationaux d'amélioration variétale.

Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, Dr Mabouba Diagne, a rappelé que le gouvernement réaffirme, à travers cette réalisation, «son engagement à soutenir une recherche agricole performante, au service du développement économique, de la sécurité alimentaire et du bienêtre de nos population». Le ministre de l'Agriculture a plaidé pour que cette infrastructure soit exploitée de manière optimale, dans un esprit de collaboration, d'innovation et d'efficacité, au service du développement durable de l'agriculture sénégalaise, au bénéfice du Sénégal et de l'ensemble de la sous-région.

DEMARRAGE ANNONCE DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION DE L'ARACHIDE, POUR VENDREDI

Le ministre de l'Agriculture se veut claire : «l'Etat ne va plus subventionner les semences écrémées». Selon lui, les investissements seront privilégiés pour pouvoir accompagner les petits producteurs, les éleveurs à avoir des forages pour être en mesure de cultiver 12 mois sur 12 et pour disposer de plus d'engrais. «Nous n'avons pas dit que nous n'allons pas distribuer des semences. On avait dépensé l'année dernière 40 milliards et 70 milliards (FCFA) pour les engrais. Les producteurs nous ont dit qu'il faut augmenter le quota des engrais et accélérer la mécanisation».

Le ministre de l'Agriculture a également annoncé le démarrage de la campagne de commercialisation pour vendredi. Selon lui, le décret pour le démarrage officiel de la commercialisation de l'arachide a été déjà signé par son ministère. Il reste la co-signature de son collègue de l'Industrie et du Commerce qui devrait, à coup sûr, le signer hier vendredi.