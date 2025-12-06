Sénégal: Me El Amath Thiam sur les franchises et libertés universitaires - Le cadre qui fait débat

Entre idées reçues et interprétations erronées, les franchises universitaires ravivent le débat public depuis l'intervention, autorisée par le Conseil académique, des forces de défense et de sécurité dans l'enceinte du campus pédagogique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, mardi 2 décembre dernier.

Juriste-consultant et président de "Justice Sans Frontières", Me El Amath Thiam décortique dans cet entretien la portée de ce concept juridique encadré par la loi n°94-79 du 7 novembre 1994 relative aux franchises et libertés universitaires.

Que signifie la notion de franchises universitaires ?

L'université est un lieu particulier dans un pays. C'est un espace dédié au savoir, au débat d'idées, à la recherche scientifique et à la formation des futurs cadres de la nation. Pour que ce lieu fonctionne correctement, il faut des règles qui garantissent la liberté, la sécurité, la neutralité et le respect de l'ordre public. Le Sénégal a adopté depuis 1994 une loi spéciale appelée. C'est la loi n°94-79 du 07 novembre 1994 relative aux franchises et libertés universitaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

C'est un terme juridique qui veut dire que l'université a une protection particulière, notamment contre les interventions extérieures, pour préserver la liberté d'enseigner, de chercher, d'étudier et de débattre en toute liberté. Car l'université est un espace libre, mais pas un espace sans règles.

Certains pensent que ces franchises place l'université hors du contrôle de l'État ?

Certains croient que l'université serait « hors du contrôle de l'État » ou que la police n'y entrerait « jamais », permettant aux étudiants d'y faire tout ce qu'ils veulent. Comme l'expliquait l'éminant constitutionnaliste Serigne Diop : « Les franchises universitaires signifient que l'université doit rester un espace libre de pensée, d'expression et de savoir, protégé des interférences politiques ou sécuritaires, sauf en cas de nécessité absolue. »

Donc, dans le paysage institutionnel sénégalais, l'université occupe un statut singulier qui est celui d'un espace protégé, doté d'une autonomie de police administrative. Cette notion, souvent méconnue du grand public, signifie que la gestion de la sécurité à l'intérieur du campus obéit à des règles particulières et distinctes du droit commun applicable dans les rues ou les marchés. En d'autres termes, l'université n'est pas un simple lieu public. C'est un environnement où l'intervention des forces de l'ordre est strictement encadrée par le droit.

Quels sont les avantages des franchises pour les étudiants ?

Les franchises universitaires garantissent aux étudiants des droits fondamentaux : l'accès équitable et le plein exercice de leur vie académique notamment le droit à l'inscription et à la formation sans discrimination, qu'elle soit fondée sur l'origine, la religion, le sexe, l'opinion ou toute autre différence. Le droit d'expression, pour formuler opinions, critiques et idées dans le respect des règles universitaires.

Le droit de protestation pacifique, permettant de faire entendre des revendications sans recourir à la violence. Et le droit de participation aux instances universitaires, offrant une voix dans les décisions affectant la vie académique et institutionnelle. Ces droits sont la base de l'autonomie et de la liberté académique, tout en plaçant l'étudiant au coeur de la vie universitaire.

Ces droits renforcent l'autonomie et la liberté académique et placent l'étudiant au centre de la vie universitaire. Le statut particulier des franchises garantit concrètement la prévention d'interventions policières brusques ou disproportionnées susceptibles de perturber les cours, la protection des libertés d'expression, d'association et de mobilisation sur le campus, une responsabilisation accrue des autorités universitaires, qui doivent assurer la paix et la sécurité en première ligne.

Une dimension souvent moins mise en avant est la liberté d'étude (article 19), qui reconnaît à l'étudiant un rôle actif dans son parcours. Elle lui permet notamment de suivre ou non certains enseignements, sauf lorsqu'ils sont obligatoires, d'exprimer librement ses opinions dans un cadre respectueux, de participer aux débats, associations et instances universitaires. Cette liberté consacre une vision moderne. L'étudiant n'est pas un simple receveur, mais un acteur de son apprentissage. Elle est également un moyen de garantir la diversité des idées et la vitalité de la communauté universitaire.

Qu'est-il prévu en cas de non-respect de ces dispositions par un étudiant ?

La jouissance des libertés universitaires n'est pas absolue. Elle s'exerce dans le respect d'autrui et de l'ordre collectif. Les étudiants ont donc la responsabilité de ne pas empêcher les autres d'étudier ou de suivre les cours , de s'abstenir de toute violence, menace ou destruction des biens , de respecter l'ordre public et le cadre institutionnel, d'éviter les blocages ou perturbations violentes, qui peuvent nuire à la communauté. Le principe central c'est : liberté oui, chaos non. Les libertés universitaires doivent être équilibrées avec le droit à la tranquillité et à la sécurité de tous.

Donc, lorsqu'un étudiant dépasse les limites de la loi ou des règlements universitaires, des mesures peuvent être prises, proportionnelles à la gravité des faits. Ainsi des sanctions prévues en cas de manquement (Article 20) sont entre autres, : la suspension temporaire, l'exclusion temporaire ; l'exclusion définitive et des poursuites pénale si une infraction est constatée. Ces sanctions visent à rétablir l'ordre et à protéger les droits des autres membres de la communauté universitaire.

Quelle est la responsabilité des autorités universitaires dans le respect des franchises ?

Les autorités académiques portent une responsabilité majeure dans le maintien de l'équilibre au sein de l'université. Le rôle des autorités est donc autant préventif que réactif, visant à protéger les libertés tout en maintenant la paix et la continuité des activités académiques. L'université n'est pas seulement un lieu de transmission du savoir : c'est un espace social où chacun doit exercer ses droits dans le respect de ceux des autres. Sans ce cadre les cours sont perturbés ; les infrastructures se détériorent ; la qualité de l'enseignement diminue et la crédibilité des diplômes sénégalais est menacée.

Selon l'articles 21 de la Loi précité, les franchises et libertés universitaires ne sont pas un privilège réservé à une élite : elles constituent une protection nécessaire pour que l'université remplisse pleinement sa mission naturelle. Elles permettent de concilier autonomie, liberté et responsabilité, assurant un environnement propice à la formation, à la recherche et à l'épanouissement intellectuel. C'est cet équilibre qui fait de l'université sénégalaise un moteur du développement national, de l'innovation et du progrès citoyen.

Qui peut autoriser l'intervention des forces de l'ordre dans l'enceinte de l'université ?

Les facultés, écoles et instituts ne peuvent être assimilés à des espaces ouverts où la police entre librement. L'accès des forces de sécurité est soumis à une règle de base : aucune intervention n'est possible sans l'autorisation préalable du recteur, garant de l'ordre interne et de la tranquillité des campus. Ce principe est au coeur de l'autonomie universitaire. Il vise à préserver l'indépendance de l'institution face aux pressions politiques, policières ou sociales. L'université demeure ainsi un lieu où la recherche, l'étude et le débat peuvent se déployer sans intrusion intempestive. (Art premier) de la Loi supra. Protéger l'université, c'est donc protéger la production du savoir elle-même.

Quelle est la procédure encadrant l'intervention des forces de l'ordre dans l'enceinte de l'université ?

Dans la rigueur des principes, l'université dans un régime juridique spécial, marqué notamment par le principe d'une autonomie de police administrative (Article 2) : l'espace universitaire (amphis, facultés, laboratoires, bureaux, instituts,) les deux campus) n'est pas un lieu d'intervention ordinaire pour les forces de l'ordre conformément à la Loi précitée supra.

Cette autonomie n'est toutefois pas absolue. Elle ne peut servir de refuge à des actes violents ou illégaux. La loi prévoit des situations où l'intervention des forces de l'ordre devient possible, voire obligatoire. Il en est ainsi : Lorsqu'il existe un danger grave pour les personnes ; Lorsque des biens sont menacés de destruction ou de dégradation importante ; Lorsqu'une enquête judiciaire nécessite d'agir dans l'enceinte du campus ; Lorsque des exigences majeures de maintien de l'ordre public l'imposent.

Conformément à l'article 4 de la Loi, avant de demander l'intervention des forces de l'ordre, le Recteur doit recueillir l'avis de l'Assemblée de l'Université. Celle-ci peut être réunie en formation restreinte si les circonstances le commandent. En cas d'urgence, le Recteur ou son représentant peut demander l'intervention des Forces de l'Ordre sous réserve d'en informer sans délai l'Assemblée de l'Université (art 5).

Les franchises sont-elles compatibles avec l'autorité de l'État ?

Les franchises encadrent le rôle encadré (Articles 17, 18). L'État conserve un rôle important, mais limité à : proposer des réformes ou orientations nationales pour harmoniser et soutenir l'enseignement supérieur ; consulter les instances universitaires avant toute décision, afin de respecter le principe d'autonomie et de garantir que les changements soient pertinents et acceptés par la communauté académique.

Ainsi, l'État agit comme un facilitateur et régulateur, et non comme un décideur unilatéral, protégeant la qualité, la cohérence des enseignements et assure la protection juridique de leurs travaux. L'autonomie pédagogique et scientifique n'est pas un privilège : elle constitue un pilier essentiel du système universitaire, pour plusieurs raisons dont la première est d'adapter les formations aux besoins réels du marché du travail, renforçant l'employabilité des diplômés ; de protéger la crédibilité et la valeur des diplômes sénégalais, tant au plan local qu'international ; Et enfin , l'autonomie pédagogique et scientifique assure que l'université reste un espace libre, innovant et réactif, capable de produire un savoir utile, pertinent et reconnu au niveau national et international.