Sénégal: Prix des hydrocarbures - Birame Soulèye Diop annonce une baisse dans les 15 prochains jours

Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a annoncé une baisse des prix des hydrocarbures dans les 15 prochains jours. Il faisait face aux députés hier, vendredi 5 décembre 2025, pour le vote du budget de son département.

Après la déclaration du Premier ministre, Ousmane Sonko, fin octobre dernier, le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines prend date. Birame Soulèye Diop Birame Soulèye Diop, a annoncé une baisse des prix des hydrocarbures dans les 15 prochains jours. Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines qui défendait le projet de budget de son département face aux députés à l'Assemblée nationale hier, vendredi 5 décembre 2025, a souligné que la réduction des prix des hydrocarbures est cruciale pour alléger les dépenses des ménages et soutenir le pouvoir d'achat des Sénégalais. Une mesure qui consistera à améliorer la qualité de vie des populations, en particulier les plus vulnérables.

Cet engagement sur la réduction des coûts des hydrocarbures intervient environ un mois après l'annonce du Premier ministre. En effet, présidant à la Primature, la lundi 27 octobre 2025, la cérémonie d'installation du Comité de pilotage du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable, le chef du gouvernement avait déclaré : «Bientôt, nous allons procéder à une baisse des prix de l'électricité. Il en sera de même pour le carburant et le gaz».

Mieux, «D'ici quelques jours, des mesures de baisse du coût de l'électricité, du gaz, du gasoil et des produits pétroliers seront effectives», avait promis Ousmane Sonko, sur instruction du chef de l'État, sans toutefois préciser de date pour l'entrée en vigueur de la mesure. Pour cela, avait-il expliqué, «Nous avons fait un arbitrage budgétaire pour dégager des marges dans le cadre du Plan de redressement économique».

AMBITION DU SENEGAL : ELECTRIFIER 6571 LOCALITES D'ICI 2027

Parallèlement, le ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines a rappelé une réduction de 10% du tarif de l'électricité, qui vise à alléger les dépenses des ménages et soutenir le pouvoir d'achat des Sénégalais. Parlant de l'électrification rurale, il a annoncé que «le Sénégal vise à électrifier 6571 localités d'ici 2027, dans le cadre d'un programme impliquant le PUMA, le PUDC et Senelec.»

Selon M. Diop, ces initiatives visent à améliorer l'accès à l'électricité, en particulier dans les zones rurales, où le taux d'accès est actuellement de 44%. Pour rappel, le programme en cours notamment avec le PUDC, a déjà électrifié 1172 localités et vise à en électrifier davantage. Le PUMA pour sa part, a électrifié 174 localités et travaille à améliorer les infrastructures dans les zones frontalières.

Pour Senelec, il s'agit d'étendre les réseaux électriques et améliorer la qualité du service. Atteindre 100% d'électrification des localités rurales d'ici 2030 et la qualité du service électrique en vue de la réduction des inégalités sociales et territoriales, tels sont les objectifs de Senelec, rappelle le ministre Birame Souleye Diop.

BIRAME SOULEYE DIOP «CREDITE» DE 130.097.966.646 FCFA POUR L'EXERCICE 2026

Le budget du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, qui a été adopté en plénière, est arrêté à 130.097.966.646 FCFA pour l'exercice 2026.