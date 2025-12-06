Sénégal: Convention de partenariat - DAWR va équiper l'ANPS pour 3 ans

L'Association nationale de la presse sportive a signé une convention de partenariat avec la marque DAWR hier, vendredi 5 décembre 2025, dans le salon d'honneur de la Maison de la Presse, Babacar Toure.

Promotrice du consommer local, l'Association nationale de la presse sportive (ANPS) s'est accordée avec l'équipementier DAWR, une marque 100% sénégalaise détenue par Ousmane Kamara. Ce dernier tisse sa toile depuis quelques temps dans le milieu sportif en équipant les Fédérations sénégalaises de Basket, Handball, Badminton, Roller et Volleyball. Il a fait pareil en France en sponsorisant Salagou (club de D2 Rugby) et Sussargues (club de D2 Hand-ball).

Dans le milieu professionnel, DAWR travaille avec Mc Donald France, Promotrans (centre de formations de chauffeurs) et le groupe Dissot (immobilier). Le contrat avec l'ANPS est d'une durée de trois ans, renouvelable.

Abdoulaye Thiam, président de l'ANPS, a apprécié une telle signature : « DAWR a décidé d'investir dans son pays, sur le sport. Il a décidé d'accompagner la presse sportive en équipant l'ANPS lors de la randonnée pédestre « Tous derrière les Lions » du samedi 30 novembre 2025. Il envisage d'équiper les membres du Comité exécutif de l'ANPS pour la CAN, au Maroc. Nous le remercions pour ce qu'il fait dans le sport, particulièrement pour la presse. Pour cette CAN, nous serons plus de 175 journalistes, ce qui constitue un record car lors de la dernière édition, en Côte d'Ivoire, nous étions 126. »

De son côté, Ousmane Kamara, président directeur général de DAWR, a soutenu : « Je suis un fils du Sénégal. Tout ce qui concerne le sport est mon domaine. Il est donc logique que je travaille avec l'ANPS, qu'on ne peut dissocier du sport. C'est à travers les journalistes qu'on peut savoir ce qui se passe autour du sport. J'ai une relation amicale avec le président Abdoulaye Thiam. Je crois en ce pays, je crois au sport. On a une jeunesse extrêmement jeune, il faut donc leur inculquer des valeurs. Pour avoir un impact et ne pas se contenter de vendre des équipements. L'enjeu est d'apporter une dynamique autour du sport car tant qu'il n'y a pas les moyens nécessaires, le sport ne pourra avancer. Je reste disponible. Dès qu'il y a un besoin, ce serait un honneur de participer. J'espère qu'on fera une superbe CAN, en allant le plus loin possible. Cela se passe bien au hand-ball et dans le basket. On espère que ce sera le cas pour le football. Il faut aussi penser aux autres Fédérations. Je n'ai pas l'argent mais je peux les appuyer dans tout ce qui est textile sportif. »