Sénégal: Maintenus en catégorie B3 - Les Maîtres d'Enseignement Technique exigent leur reclassement

Comme dans les Centres de Formation Professionnelle des autres régions du pays, les Maîtres d'Enseignement Technique et Professionnels (METP) du Centre Régional de Formation Professionnelle de Saint-Louis ont observé avant-hier, jeudi 04 décembre, une journée de port de brassards rouges.

Une manière d'exprimer leur mécontentement face à ce qu'ils considèrent comme une injustice émanant de leur tutelle. Ces enseignants du moyen secondaire plaident pour le reversement des METP de la hiérarchie B3 à la hiérarchie B2.

« Nous, les maîtres d'Enseignement Technique et Professionnel, sommes un corps qui est tellement mitigé parce que même dans nos bulletins de salaire, on est placé dans la hiérarchie B3 qui est la hiérarchie des instituteurs alors que dans ces mêmes bulletins on reçoit les indemnités du moyen secondaire et face à cette injustice, nous voulons que nous soyons reversés dans le corps des Professeurs de Collège d'Enseignement Moyen Secondaire (PCEMG) qui sont les agents du moyen secondaire », a fait savoir Mamadou Sène, formateur et responsable de filière Mécanique Automobile au Centre Régional de Formation Professionnelle (CRFP) de Saint-Louis.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon lui, cette journée de protestation vise à alerter l'autorité, en particulier le Ministère de la Formation Professionnelle et Technique de cette situation qu'ils jugent préoccupante.

« Ça fait longtemps que nous parlons avec les autorités mais rien n'est fait et face à cette situation, on a initié d'abord une journée de port de brassards rouges et peut-être dans les jours à venir, si les autorités ne réagissent pas, on va passer à la vitesse supérieure », a-t-il menacé.