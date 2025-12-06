Sénégal: Ambassade Turkey - Dakar Fashion Week 2025 - Eclats de mode à Dakar

Le jardin de l'ambassade de Turquie à Dakar a servi, jeudi 4 décembre, de cadre au défilé d'ouverture de la Dakar Fashion Week (DFW), édition 2025. En présence du secrétaire d'État à la Culture et aux Industries créatives, le Dr Bacary Sarr, et sous l'égide de l'ambassadrice de Turquie au Sénégal, Madame Anne Nour Sagnam, l'événement a conjugué créativité, valorisation patrimoniale et engagement social, dans la continuité de l'esprit défendu depuis 2002 par sa fondatrice, la designer sénégalaise Adama Paris.

Dès les premières allocutions, la soirée a rappelé sa vocation philanthropique. Après avoir soutenu la cause des albinos l'an dernier, la DFW 2025 a choisi de mettre en avant, la question de l'alimentation scolaire. Un temps fort a été la présentation détaillée du programme de cantines scolaires porté par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) Sénégal, en partenariat avec la TIKA (Agence turque de coopération et de coordination), l'UNICEF et le groupe « Les Amis de l'Alimentation Scolaire », représenté par Madame Amy Sarr Fall. Quatre écoles publiques sénégalaises seront bénéficiaires de ce projet solidaire, témoignant de la volonté de la mode dakaroise de s'inscrire dans une dynamique de développement social.

Avant le défilé, le public a partagé un moment culturel significatif à l'occasion de la célébration anticipée de la Journée mondiale du café turc, inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2013. L'ambassadrice Anne Nour Sagnam a levé sa tasse en hommage à cette tradition pluriséculaire, symbole de convivialité et de transmission.

Conformément à l'usage instauré par la DFW, le défilé d'ouverture a mis à l'honneur les jeunes créateurs. Tetatu, marque associant héritage sénégalais (broderie manuelle, volumes) et savoir-faire britannique (tailoring), a ouvert la soirée. Cette première collection, portée par une femme issue du secteur du bâtiment et de la banque, a illustré les passerelles culturelles que la DFW cherche à créer entre l'Afrique et le reste du monde.

L'ambassadrice a également tenu à saluer la confiance renouvelée d'Adama Paris, « une marque depuis 24 ans », et à souligner la présence d'une créatrice turque, Ilya Agulech, dont la collection était exposée dans le salon voisin. Elle a remercié les sponsors, notamment la Compagnie H, partenaire depuis deux ans, ainsi que son équipe diplomatique pour leur engagement constant.

Dans son intervention, Madame Sagnam a insisté sur la continuité de l'engagement social de la DFW : « En 2023, nous avons soutenu les enfants de la rue. L'année dernière, les albinos. Cette année, les cantines scolaires. » Elle a invité les convives à visiter les stands des partenaires PAM, UNICEF, TIKA et a salué le soutien du ministre Bacary Sarr, particulièrement sensible aux enjeux liés à l'alimentation scolaire. La Dakar Fashion Week apparait ainsi comme bien davantage qu'un événement de mode. C'est une plateforme de dialogue culturel, un espace d'émergence créative et un levier d'actions sociales concrètes.