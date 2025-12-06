Afrique de l'Ouest: Ecofest 2025 - Le cousinage à plaisanterie au coeur de la cohésion sociale africaine : rire pour réconcilier

Dans le cadre de la première édition du Festival de la Culture Ouest-Africaine (ECOFEST), qui se tient jusqu'au 7 décembre 2025, une conférence a réuni universitaires, anthropologues et sociologues autour du thème : « Le cousinage à plaisanterie, un vecteur de cohésion sociale et de réconciliation au service de la renaissance africaine ».

Organisée au Monument de la Renaissance, par l'Association Mbokatoor Maasir et les communautés ouest-africaines établies au Sénégal, la rencontre a été modérée par Mignane Diouf, figure engagée de la société civile.

Dès l'ouverture, Mignane Diouf a rappelé la profondeur historique et culturelle du cousinage à plaisanterie, connu sous diverses appellations dans la sous-région Dendiragwa, Tukpe, Samanguya, entre autres et partagé par la quasi-totalité des peuples d'Afrique de l'Ouest. Une valeur ancestrale, selon lui, « qu'il nous faut impérativement conserver et transmettre aux générations futures ».

Le premier intervenant, le professeur Diacoura, socio-anthropologue venu du Tchad, a proposé une analyse éclairante en retraçant les racines historiques du cousinage à plaisanterie, notamment dans la Charte du Kurukan Fuga, l'une des premières constitutions au monde issue de l'Empire du Mali. Il a rappelé que cette institution, citée et codifiée dès le XIIIème siècle, avait pour vocation de transformer les divergences entre groupes en opportunités de cohésion, en brisant les cycles de vengeance et en régulant les relations entre différentes communautés.

S'appuyant sur ses missions de réconciliation intercommunautaire au Mali, il a affirmé que le cousinage à plaisanterie reste un levier efficace dans la résolution de conflits entre communautés Peul, Dogon, Samoura ou encore dans certaines zones frappées par les tensions liées à l'esclavage.

« C'est une valeur qui a résisté à la colonisation et qui demeure un outil puissant de pacification », a-t-il insisté.

Prenant la parole, le sociologue sénégalais Pr. Djiby Diakhaté a proposé un éclairage centré sur sa dimension sociale et familiale. Il a rappelé que le cousinage à plaisanterie s'est d'abord construit à l'intérieur des familles, comme mécanisme de régulation des tensions intergénérationnelles et outil de préservation de l'harmonie dans la grande famille traditionnelle africaine. Il a souligné la pertinence de cet héritage dans la société contemporaine : « Le cousinage permet de dire ce qui ne peut être dit autrement. Par l'humour, il dédramatise, libère la parole et renforce la cohésion. »

Venu spécialement du Tchad, le professeur Diacoura a enrichi les échanges par un témoignage concret ancré dans la réalité tchadienne.

Selon lui, le cousinage à plaisanterie constitue encore, une véritable philosophie du vivre-ensemble dans plusieurs régions du Tchad, reposant sur l'humour, l'autodérision et la fraternité. Il a expliqué que cette tradition joue un rôle essentiel dans la gestion des conflits entre éleveurs et agriculteurs, la réconciliation communautaire, le maintien de la paix dans les régions fragilisées, mais aussi dans l'éducation morale, fondée sur le respect des anciens, la justice, la générosité et l'hospitalité teranga au Sénégal, teramba au Tchad. Il a plaidé pour une valorisation accrue de cette tradition : « Dans un monde fracturé par les violences et les divisions, le cousinage à plaisanterie est un trésor qui peut réconcilier et ressouder. »

Les trois intervenants ont convergé sur un point essentiel : la renaissance africaine ne saurait se construire sans la réhabilitation et la valorisation des systèmes endogènes de régulation sociale, dont le cousinage à plaisanterie demeure l'un des piliers les plus efficaces.

Dans une salle comble, rassemblant des représentants de divers peuples de la sous-région, le débat a suscité un vif intérêt, nourri par plusieurs échanges entre le public et les conférenciers.

Cette conférence s'inscrit dans la dynamique d'ECOFEST, événement qui ambitionne de renforcer l'intégration culturelle ouest-africaine.