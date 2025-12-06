Cote d'Ivoire: Autonomisation féminine - La Cci-CI équipe les commerçantes du vivrier avec dix tricycles

La Chambre de Commerce remet dix tricycles aux associations de femmes dans le cadre du projet EAT Cedeao.

La promotion de l'entrepreneuriat féminin a pris un tournant décisif le 5 décembre 2025 à Abidjan-Plateau, avec la cérémonie officielle de remise de tricycles aux organisations de femmes productrices et commerçantes du vivrier.

Une initiative portée par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI), dans le cadre du projet Ecowas agricultural trade (Eat Cedeao), mis en oeuvre en collaboration avec la Giz.

Dans son allocution, le président de la Cci-CI, Touré Faman, a salué un partenariat « extrêmement fructueux » entre l'institution consulaire et la Giz, fruit de plusieurs années de collaboration en faveur des Pme et Tpe ivoiriennes. Selon lui, le projet Eat Cedeao illustre parfaitement « la vision commune d'un commerce agricole harmonisé, dynamique et capable de soutenir la croissance économique dans toute l'Afrique de l'Ouest ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La remise de ces dix tricycles, a-t-il souligné, dépasse la portée symbolique d'un simple don. Elle constitue un véritable outil de transformation économique visant à renforcer la mobilité, réduire les coûts d'exploitation et améliorer la distribution des produits vivriers.

Les tricycles permettront aux productrices et commerçantes de transporter plus aisément leurs marchandises, d'élargir leurs zones d'approvisionnement et de vente, et, par conséquent, d'accroître leurs revenus.

Touré Faman a rappelé que les femmes représentent plus de 60 % des acteurs du secteur agricole en Côte d'Ivoire et qu'elles constituent « l'épine dorsale du commerce de proximité ». Investir dans leur logistique, a-t-il insisté, revient à investir dans la croissance nationale.

Le président de la Cci-CI a également salué l'engagement des bénéficiaires, qui ont préalablement suivi une formation en gestion financière -- une étape essentielle pour garantir une exploitation efficace et durable des équipements.

Cette cérémonie marque l'aboutissement d'actions engagées depuis mars 2025 par la Cci-CI dans le cadre du programme Eat Cedeao. L'objectif est clair : faciliter le commerce des produits alimentaires ciblés (manioc, banane plantain, avocat) entre la Côte d'Ivoire et les pays de la Cedeao, en particulier le Burkina Faso, afin de contribuer aux politiques de sécurité alimentaire.

Entre mars et décembre 2025, la Chambre de commerce a déjà formé 135 entreprises, dont 87 à Bouaké et dans ses localités périphériques, et 47 dans la commune d'Abidjan.

Pour clôturer son discours, Touré Faman a renouvelé l'engagement de la Cci-CI à soutenir toutes les initiatives destinées à renforcer l'écosystème entrepreneurial ivoirien. « Nous continuerons à oeuvrer pour un environnement des affaires favorable et inclusif, en particulier pour nos femmes entrepreneures », a-t-il affirmé.