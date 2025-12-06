Cote d'Ivoire: Axe Agnibilékrou-Assikasso - Deux élèves périssent dans un accident

5 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)

Deux élèves du collège moderne Alassane Ouattara ont perdu la vie le mercredi 3 décembre 2025, dans un accident de la circulation survenu sur l'axe Agnibilékrou-Assikasso. Les enfants, qui regagnaient leur village après les cours de la matinée, avaient pris place à bord d'un tricycle qu'ils avaient arrêté en auto-stop.

Selon les premiers témoignages recueillis sur les lieux, le tricycle est entré en collision avec un véhicule de transport de type massa, dont le conducteur aurait mal négocié un virage. L'impact, d'une violence extrême, a coûté la vie à deux élèves sur le coup. Plusieurs autres passagers, dont un élève de 3e, ont été grièvement blessés et évacués d'urgence au Chr d'Agnibilékrou pour des soins intensifs.

Le lendemain, jeudi 4 décembre 2025, les deux victimes ont été inhumées à Assikasso en présence du secrétaire général de la Drena d'Abengourou, Ahon Kouakou Louis, représentant le directeur régional.

Profondément affecté, ce dernier a exprimé la compassion de toute l'administration éducative et a appelé les élèves, parents et transporteurs à plus de prudence, rappelant les dangers souvent ignorés de l'auto-stop.

La gendarmerie a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame, qui plonge une fois encore la communauté éducative et les familles dans la consternation.

