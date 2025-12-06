Cote d'Ivoire: Coopération militaire - L'Inde envoie de nouveaux officiers ivoiriens en formation

Un partenariat stratégique qui se renforce entre Abidjan et New Delhi.

La coopération militaire entre l'Inde et la Côte d'Ivoire franchit une nouvelle étape. Le 5 décembre 2025, à l'ambassade de l'Inde à Abidjan-Cocody, six officiers ivoiriens ont officiellement reçu leurs kits de bourse avant leur départ pour des formations militaires spécialisées en Inde.

Cette initiative s'inscrit dans un programme annuel permettant à quinze officiers ivoiriens de bénéficier de formations de haut niveau, notamment dans les domaines du contre-terrorisme et de la sécurité stratégique.

Présidée par l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, le Dr Rajesh Ranjan, la cérémonie illustre la montée en puissance du partenariat sécuritaire entre les deux pays. « Le renforcement des capacités stratégiques constitue un pilier essentiel de notre coopération. Les officiers ivoiriens recevront en Inde des formations portant sur le contre-terrorisme et d'autres aspects liés à la sécurité », a déclaré le diplomate.

Cette dynamique s'inscrit dans la continuité de l'ouverture récente du bureau d'attaché de défense au sein de l'ambassade indienne et du forum sur la coopération militaire organisé à l'Hôtel Ivoire.

En marge du segment militaire, la cérémonie a également célébré la réussite de plusieurs professionnels ivoiriens ayant obtenu un MBA en ligne, délivré par des universités indiennes de renom et entièrement financé par le gouvernement indien.

« Ces programmes s'inscrivent dans la vision d'ouverture et de coopération que l'Inde souhaite renforcer avec la Côte d'Ivoire », a indiqué le Dr Ranjan, précisant que ce dispositif permet aux bénéficiaires d'obtenir un diplôme internationalement reconnu sans quitter le pays.

« Les participants ont étudié en ligne grâce à un programme financé par le gouvernement indien et ont obtenu un Master en Business Administration délivré par des universités indiennes », a-t-il ajouté.

Parmi les récipiendaires, Mariette Yao a exprimé sa gratitude pour cette bourse qui lui a permis de suivre un MBA complet depuis la Côte d'Ivoire. « Tout a été pris en charge à 100 %. J'ai pu étudier pendant deux ans depuis ma maison, comme si j'étais en Inde. C'était une grande opportunité, car je ne pouvais pas m'absenter deux ans à l'étranger », témoigne-t-elle.

Elle souligne également la reconnaissance internationale du diplôme : « Que ce soit en ligne ou en présentiel, ces diplômes sont valables. L'université qui nous a formés figure dans les rankings internationaux. Ce MBA peut servir pour poursuivre d'autres études ou obtenir des équivalences. »

En combinant formation militaire, renforcement académique, ouverture institutionnelle et échanges stratégiques, l'Inde consolide sa présence en Côte d'Ivoire et soutient la montée en compétences des cadres civils et militaires.

Cette double cérémonie marque ainsi une nouvelle étape dans la coopération indo-ivoirienne, désormais centrée sur trois axes majeurs : sécurité, expertise et développement du capital humain.