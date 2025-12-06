Cote d'Ivoire: Élections législatives - Le procureur de la République convoque les candidats à une réunion de sensibilisation

5 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

Une rencontre stratégique avant le scrutin du 27 décembre.

À l'approche des élections législatives prévues pour le samedi 27 décembre 2025, le procureur de la République près le Tribunal de première instance d'Abidjan a convoqué, pour le mercredi 10 décembre 2025, l'ensemble des candidats des communes du District d'Abidjan à une importante réunion d'information et de sensibilisation.

La convocation a été signée à Abidjan le 5 décembre 2025, par le procureur de la République, Braman Oumar.

Selon le communiqué officiel, cette initiative vise à assurer un climat électoral serein, sécurisé et respectueux de l'ordre public. Les autorités judiciaires entendent rappeler aux candidats leurs responsabilités légales et renforcer la collaboration entre les acteurs politiques et l'institution judiciaire afin de prévenir tout incident susceptible de perturber la tenue du scrutin.

Les candidats des communes suivantes sont attendus : Adjamé, Attécoubé, Cocody, Koumassi, Marcory, Plateau, Port-Bouët et Treichville. La rencontre se déroulera à l'hôtel Novotel Marcory, un cadre choisi pour favoriser un échange direct et constructif entre les différentes parties prenantes.

Compte tenu de l'importance des enjeux et de l'ordre du jour, la présence de tous les candidats, ou de leurs représentants dûment mandatés, est vivement recommandée.

Cette réunion s'inscrit dans la volonté des autorités judiciaires de jouer pleinement leur rôle dans la préservation de la stabilité et de la transparence du processus électoral, particulièrement dans un contexte préélectoral sensible.

